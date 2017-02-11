النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً

دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعدداً من المواقع الأخرى.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب.

الأرصاد أمطار عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعدداً من المواقع الأخرى.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:55 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً

دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
0
341

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والبرك، والحرجة، المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل وعدداً من المواقع الأخرى.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وكثافة الضباب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,138
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,618

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة