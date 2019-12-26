"جمعية علوم الأرض" تحصل على المركز الأول وتتصدر الفئة "أ" في تقييم كفاءة الأداء

حصلت الجمعية السعودية لعلوم الأرض بجامعة الملك سعود، على المركز الأول بين الجمعيات العلمية؛ طِبقًا لتقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية للعام 1439/ 1440هـ، كما حصلت على جائزة مدير جامعة الملك سعود للأداء المتميز كأفضل جمعية علمية، بعد أن وقعت في الفئة الأولى (أ) المتميزة لتصنيف الجمعيات العلمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد العمري، أن حصول الجمعية على المركز الأول وجائزة مدير الجامعة للأداء المتميز كأفضل جمعية علمية يتحقق لأول مرة منذ تطبيق معايير كفاءة أداء الجمعيات العلمية عام 1430/ 1431هـ، ويأتي متزامنًا مع قُرب الاحتفال بمرور أربعين عامًا على نشأة الجمعية.

وأشار "العمري" إلى أن الجمعية السعودية لعلوم الأرض لديها المجلة العربية للعلوم الجيولوجية Arabian Journal of Geosciences، وهي مجلة علمية مُحكّمة تنتمي إلى قاعدة البيانات العالمية ISI، ويقوم على تحريرها والإشراف عليها نخبة من المتخصصين والكفاءات العلمية المتميزة، وتصدر بصفة منتظمة، كما تهتم الجمعية بمجال الأبحاث العلمية وتأليف وترجمة الكتب العلمية، وتقوم الجمعية بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتميزة على مدار العام من مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات علمية.

وتولي الجمعية مجال خدمة المجتمع عنايةً خاصة تتضح في الفعاليات التثقيفية والتوعوية والحملات التي تقيمها الجمعية في مختلف مناطق المملكة، وتشارك كذلك في المعارض المحلية والدولية، وتدعم المشاركة في الرحلات والمؤتمرات العلمية محليًّا ودوليًّا.

ونوّه "العمري" بأن الجمعية السعودية لعلوم الأرض من أوائل الجمعيات العلمية التي أُنشئت في رحاب جامعة الملك سعود، والتي صدر بإنشائها قرار المجلس العلمي بتاريخ 12/ 8/ 1401هـ، ومنذ نشأتها وهي تهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال علوم الأرض وتطويره، وتحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم المشورة العلمية في مجال علوم الأرض، وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

وأثنى على الجهود المبذولة والتي بُذلت في سبيل الارتقاء بمكانة الجمعية؛ لافتًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن يتحقق سوى بتكاتف كل الجهود من طاقم إداري وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وكل المنتمين والمنتسبين للجمعية سواء الحاليين أو السابقين منذ نشأة الجمعية في عام 1401هـ.

وأكد "العمري" أن الجمعية لكي تحقق أهدافها التي أنشأت من أجلها؛ فإنها تقوم بممارسة كل الوسائل والأنشطة المناسبة؛ ومنها تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية، وتأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال علوم الأرض وما يتصل به من مجالات أخرى، وإجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية، وعقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية، وإصدار الدراسات والدوريات العلمية التي تتصل بعلوم الأرض، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وفق الإجراءات المنظمة لذلك، وتنظيم رحلات علمية لأعضاء الجمعية وإقامة مسابقات علمية في مجال التخصص.