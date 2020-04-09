النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعلى رقم يومي لها.. مكة تسجل 78 إصابة بـ" كورونا " خلال احصاءات أمس

مؤشر لضرورة البقاء في المنازل وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال احصاءات الأربعاء 78 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية الفيروس حتى اليوم؛ 631 حالة، منها 508 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 9 حالات حتى اليوم.



ويعتبر الرقم 78 الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم، فيما يخص الحالات الجديدة في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أعلى رقم يومي سجلته العاصمة المقدسة منذ بداية رصد حالات فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأعاد هذا التزايد في أعداد الحالات بالعاصمة المقدسة، بين أوساط السكان إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.

وكانت آخر الأرقام في المملكة، بحسب وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات في المملكة 3287، منها 2577 حالة نشطة، و 666 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 44 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أعلى رقم يومي لها.. مكة تسجل 78 إصابة بـ" كورونا " خلال احصاءات أمس
سبق

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال احصاءات الأربعاء 78 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية الفيروس حتى اليوم؛ 631 حالة، منها 508 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 9 حالات حتى اليوم.



ويعتبر الرقم 78 الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم، فيما يخص الحالات الجديدة في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أعلى رقم يومي سجلته العاصمة المقدسة منذ بداية رصد حالات فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأعاد هذا التزايد في أعداد الحالات بالعاصمة المقدسة، بين أوساط السكان إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.

وكانت آخر الأرقام في المملكة، بحسب وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات في المملكة 3287، منها 2577 حالة نشطة، و 666 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 44 حالة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:59 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:21 PM

أعلى رقم يومي لها.. مكة تسجل 78 إصابة بـ" كورونا " خلال احصاءات أمس

مؤشر لضرورة البقاء في المنازل وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
3,611

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال احصاءات الأربعاء 78 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية الفيروس حتى اليوم؛ 631 حالة، منها 508 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 9 حالات حتى اليوم.



ويعتبر الرقم 78 الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم، فيما يخص الحالات الجديدة في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أعلى رقم يومي سجلته العاصمة المقدسة منذ بداية رصد حالات فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأعاد هذا التزايد في أعداد الحالات بالعاصمة المقدسة، بين أوساط السكان إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.

وكانت آخر الأرقام في المملكة، بحسب وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات في المملكة 3287، منها 2577 حالة نشطة، و 666 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 44 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,159
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,086

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة