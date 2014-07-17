بقرار من نائب وزير الداخلية.. ترقية "سعد العمري" للمرتبة الـ13

يُعد أحد ذوي الخبرة الشرعية والقانونية والكفاءات الوطنية الواعدة

صدر قرار معالي نائب وزير الداخلية، بترقية مدير عام الإدارة العامة للحقوق الخاصة بوزارة الداخلية سعد بن مشرف العمري إلى المرتبة الثالثة عشرة.

ويُعَد "العمري" من ذوي الخبرة الشرعية والقانونية والكفاءات الوطنية الواعدة، وسبق أن عَمِل قاضيًا بالمحاكم الإدارية في فترة سابقة.

وبهذه المناسبة قدّم "العمري" شكره الجزيل، وخالص الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ووزير الداخلية ونائبه على هذه الثقة؛ داعيًا الله أن يكون عند حُسن الظن، وأن يكون هذا التكليف دافعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بما يخدم الدين والوطن والقيادة.