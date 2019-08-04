ضاربًا بقوة.. الأمن العام يعيد 9915 شخصًا لا يحملون تصاريح الحج
منع 173223 مركبة مخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة
أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغلّ رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة؛ فقد تم بتوفيق الله:-
وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية، بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.
ضاربًا بقوة.. الأمن العام يعيد 9915 شخصًا لا يحملون تصاريح الحج
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-08-04
أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغلّ رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة؛ فقد تم بتوفيق الله:-
وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية، بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:47 PM
ضاربًا بقوة.. الأمن العام يعيد 9915 شخصًا لا يحملون تصاريح الحج
منع 173223 مركبة مخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة
أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغلّ رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة؛ فقد تم بتوفيق الله:-
وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج، أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كافة مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية، بما يحقق أهداف خطط أمن الحج للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.