منتدى الرياضيين ينطلق غدًا على قناة الأولمبية

تطلق لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية "غد الخميس" السابع من شهر رمضان المبارك" أولى المنتديات الخاصة بالرياضيين على قناة اللجنة الأولمبية "يوتيوب" تحت مسمى جلسة الرياضيين وهي إحدى توصيات اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللجنة الذي هدفه الاستماع لآراء واقتراحات اللجنة لتطوير سبل التواصل بين الرياضيين وصنّاع القرار بما يعود بالنفع على مستقبل الرياضيين في المملكة.

وتستضيف الجلسة الأولى، التي سيديرها رئيس اللجنة إبراهيم المعيقل، لاعب منتخب المملكة لكرة الماء ولاعب نادي "أبلون" اليوناني بدر الدغيثر والفارسة الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد سنغافورة للشباب 2010م دلما ملحس، والعداء عبدالله أبكر للحديث عن موضوعات مهمة تتعلق بحياة الرياضيين في شهر رمضان المبارك خصوصًا خلال فترة الحجر المنزلي.

وتُعد "جلسة الرياضيين" ثاني توصيات الاجتماع وتهدف لفتح المجال للمزيد من الرياضيين للمشاركة في إيصال صوتهم بأسرع الطرق الممكنة.



وستستمر لجنة الرياضيين في استضافة المزيد من اللاعبين السعوديين من مختلف الألعاب في سلسلة من الحلقات خلال شهر رمضان المبارك.