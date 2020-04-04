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السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة

أكدت مساندتها الجميع هناك وإعلان أي مستجد في حينه

أوضحت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة (لندن) أن الرحلات إلى المملكة لا تزال معلقة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان ما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة.

كما أكدت "السفارة" في تغريدة، نشرتها على حسابها على "تويتر"، مساندتها الجميع هناك في هذه المرحلة الصعبة؛ عسى أن يتم تجاوزها بصلابة وعزيمة، وبعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية.

فيروس كورونا الجديد سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة لندن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة
سبق

أوضحت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة (لندن) أن الرحلات إلى المملكة لا تزال معلقة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان ما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة.

كما أكدت "السفارة" في تغريدة، نشرتها على حسابها على "تويتر"، مساندتها الجميع هناك في هذه المرحلة الصعبة؛ عسى أن يتم تجاوزها بصلابة وعزيمة، وبعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:32 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:44 PM

السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة

أكدت مساندتها الجميع هناك وإعلان أي مستجد في حينه

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
6,823

أوضحت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة (لندن) أن الرحلات إلى المملكة لا تزال معلقة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان ما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة.

كما أكدت "السفارة" في تغريدة، نشرتها على حسابها على "تويتر"، مساندتها الجميع هناك في هذه المرحلة الصعبة؛ عسى أن يتم تجاوزها بصلابة وعزيمة، وبعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية.

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