الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية بجازان

مصحوبة بنشاط في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية ‏بمنطقة ‏جازان، تسبب نشاطًا في ‏الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

كما شَمِلَ التنبيه هبوب رياح نشطة وسحب رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا).

وستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.