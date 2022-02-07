وزير التعليم يلتقي نظيره اليمني لبحث مجالات التعاون

بهدف الاستفادة من نموذج المملكة في التعليم عن بعد

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية الأستاذ طارق سالم العكبري؛ لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية، والاستفادة من نموذج المملكة في التعليم عن بُعد.

وشهد اللقاء استعراض مدى إمكانية الاستفادة من تقديم الخدمات التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات اليمنيين عبر المنصات الرقمية، واستخدام التقنيات التعليمية.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم للبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، نائب الوزير المكلّف الدكتور سعد آل فهيد، وسفير الجمهورية اليمينة بالمملكة الدكتور شائع الزنداني، وعدد من المسؤولين.