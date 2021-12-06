شاهد.. مدني #جدة يخمد حريقاً شب فجراً في موقع يحتوي أخشاباً

أخمد مدني #جدة، فجر اليوم، حريقاً في موقع يحتوي أخشاباً بحي بريمان.
وقال الدفاع المدني: تمت السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات -ولله الحمد.
أخمد مدني #جدة، فجر اليوم، حريقاً في موقع يحتوي أخشاباً بحي بريمان.
وقال الدفاع المدني: تمت السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات -ولله الحمد.
أخمد مدني #جدة، فجر اليوم، حريقاً في موقع يحتوي أخشاباً بحي بريمان.
وقال الدفاع المدني: تمت السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات -ولله الحمد.
أخمد مدني #جدة، فجر اليوم، حريقاً في موقع يحتوي أخشاباً بحي بريمان.
وقال الدفاع المدني: تمت السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات -ولله الحمد.