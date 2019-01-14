تنبيهان للرياض والشرقية.. الأرصاد: أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية

تصحب برياح نشطة وتتواصل حتى المساء وتشمل عدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتي الرياض والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ للرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى الخامسة مساءً.

وتشمل في المدينة: (الحناكية، وبدر، وخيبر، وينبع، والعلا، والمدينة).

وفي الرياض تشمل: (العاصمة، والدرعية، والمجمعة، وشقراء، وحريملاء، ورماح، وعفيف، والمزاحمية).