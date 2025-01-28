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بالفيديو.. "فوكس نيوز" الأمريكية: مصرع امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق بواشنطن

أفادت وشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس بأن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في العاصمة واشنطن.
وطبقاً للشبكة، قالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 3:30 صباحًا في فندق Days Inn Wyndham في شارع Connecticut Avenue.
وأشارت قوات الأمن إلى أن إطلاق النار حدث أثناء حفلة داخل الفندق.
"فوكس نيوز"، ذكرت أن الضباط وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا امرأة مصابة بأعيرة نارية في ردهة الفندق وامرأة أخرى أطلق عليها النيران داخل إحدى الغرف، وأنها توفيت متأثرة بجروحها، وأن 4 أشخاص آخرين أضيبوا في إطلاق النار وهم متواجدون بالمستشفى.
ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو الملابسات المحيطة بإطلاق النار.
وقالت شبكة "NBC" إن قوات الأمن تلقت في السابق "شكاوى من المجتمع" بشأن الفندق، حيث صرح قائد المنطقة الثانية دنكان بيدليون بأنهم تلقوا شكاوى تتعلق بنشاط المخدرات.

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بالفيديو.. "فوكس نيوز" الأمريكية: مصرع امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق بواشنطن
سبق

أفادت وشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس بأن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في العاصمة واشنطن.
وطبقاً للشبكة، قالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 3:30 صباحًا في فندق Days Inn Wyndham في شارع Connecticut Avenue.
وأشارت قوات الأمن إلى أن إطلاق النار حدث أثناء حفلة داخل الفندق.
"فوكس نيوز"، ذكرت أن الضباط وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا امرأة مصابة بأعيرة نارية في ردهة الفندق وامرأة أخرى أطلق عليها النيران داخل إحدى الغرف، وأنها توفيت متأثرة بجروحها، وأن 4 أشخاص آخرين أضيبوا في إطلاق النار وهم متواجدون بالمستشفى.
ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو الملابسات المحيطة بإطلاق النار.
وقالت شبكة "NBC" إن قوات الأمن تلقت في السابق "شكاوى من المجتمع" بشأن الفندق، حيث صرح قائد المنطقة الثانية دنكان بيدليون بأنهم تلقوا شكاوى تتعلق بنشاط المخدرات.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:45 PM

بالفيديو.. "فوكس نيوز" الأمريكية: مصرع امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق بواشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس بأن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في العاصمة واشنطن.
وطبقاً للشبكة، قالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار حوالي الساعة 3:30 صباحًا في فندق Days Inn Wyndham في شارع Connecticut Avenue.
وأشارت قوات الأمن إلى أن إطلاق النار حدث أثناء حفلة داخل الفندق.
"فوكس نيوز"، ذكرت أن الضباط وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا امرأة مصابة بأعيرة نارية في ردهة الفندق وامرأة أخرى أطلق عليها النيران داخل إحدى الغرف، وأنها توفيت متأثرة بجروحها، وأن 4 أشخاص آخرين أضيبوا في إطلاق النار وهم متواجدون بالمستشفى.
ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو الملابسات المحيطة بإطلاق النار.
وقالت شبكة "NBC" إن قوات الأمن تلقت في السابق "شكاوى من المجتمع" بشأن الفندق، حيث صرح قائد المنطقة الثانية دنكان بيدليون بأنهم تلقوا شكاوى تتعلق بنشاط المخدرات.

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