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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإثيوبي

استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإثيوبي
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:50 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإثيوبي

استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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