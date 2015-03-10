النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإمام الخيرية" تُخصّص رقمًا للتواصل وتُفعّل الخدمات الإلكترونية للوقاية من "كورونا"

قررت جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية عضو برنامج الدرعية المدينة الصحية، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الفورية، تماشياً مع توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة، للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وشملت تلك الإجراءات إيقاف كافة الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحويل برنامج السلال الرمضانية إلى سلال غذائية إلكترونية، وإيقاف مشروع العمرة في رمضان، والعمل على تحويل خدمات المستفيدين والمتبرعين إلى الخدمات الإلكترونية تواصلاً واستقبالاً قدر المستطاع.

وخصصت الجمعية خطوط مباشرة لتقديم خدماتها على الأرقام (0500101147) لخدمات المستفيدين، و(0551010847) لخدمات المتبرعين.

وقررت الجمعية القيام بحملة توعوية للمستفيدين وعموم المجتمع بطرق الوقاية من الفيروس والتعامل معه من خلال منشورات توعوية وتوزيع الأدوات الصحية للمستفيدين في الجمعية.

جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية الدرعية المدينة الصحية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الإمام الخيرية" تُخصّص رقمًا للتواصل وتُفعّل الخدمات الإلكترونية للوقاية من "كورونا"
سبق

قررت جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية عضو برنامج الدرعية المدينة الصحية، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الفورية، تماشياً مع توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة، للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وشملت تلك الإجراءات إيقاف كافة الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحويل برنامج السلال الرمضانية إلى سلال غذائية إلكترونية، وإيقاف مشروع العمرة في رمضان، والعمل على تحويل خدمات المستفيدين والمتبرعين إلى الخدمات الإلكترونية تواصلاً واستقبالاً قدر المستطاع.

وخصصت الجمعية خطوط مباشرة لتقديم خدماتها على الأرقام (0500101147) لخدمات المستفيدين، و(0551010847) لخدمات المتبرعين.

وقررت الجمعية القيام بحملة توعوية للمستفيدين وعموم المجتمع بطرق الوقاية من الفيروس والتعامل معه من خلال منشورات توعوية وتوزيع الأدوات الصحية للمستفيدين في الجمعية.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:54 PM

"الإمام الخيرية" تُخصّص رقمًا للتواصل وتُفعّل الخدمات الإلكترونية للوقاية من "كورونا"

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
85

قررت جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية عضو برنامج الدرعية المدينة الصحية، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الفورية، تماشياً مع توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة، للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وشملت تلك الإجراءات إيقاف كافة الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحويل برنامج السلال الرمضانية إلى سلال غذائية إلكترونية، وإيقاف مشروع العمرة في رمضان، والعمل على تحويل خدمات المستفيدين والمتبرعين إلى الخدمات الإلكترونية تواصلاً واستقبالاً قدر المستطاع.

وخصصت الجمعية خطوط مباشرة لتقديم خدماتها على الأرقام (0500101147) لخدمات المستفيدين، و(0551010847) لخدمات المتبرعين.

وقررت الجمعية القيام بحملة توعوية للمستفيدين وعموم المجتمع بطرق الوقاية من الفيروس والتعامل معه من خلال منشورات توعوية وتوزيع الأدوات الصحية للمستفيدين في الجمعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,246
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,305

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة