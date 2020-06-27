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بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر .. الهلال يعاود تدريباته غدًا

أعلن نادي الهلال استئناف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية يوم غدٍ الأحد بعد التوقف الاضطراري لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستعاد الهلال لاعبيه المحترفين الأجانب منتصف الأسبوع الماضي بعد عودتهم من بلادهم.

وخضع جميع عناصر الهلال إلى فحوص طبية متكاملة، إضافة إلى مسحات التعرف على الإصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي وذلك بالتعاون مع التجمّع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى التابع لوزارة الصحة.

يُذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة على بعد 6 نقاط من النصر صاحب المركز الثاني، حيث سيلتقي الفريقان في أولى الجولات بعد استئناف المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر .. الهلال يعاود تدريباته غدًا
سبق

أعلن نادي الهلال استئناف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية يوم غدٍ الأحد بعد التوقف الاضطراري لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستعاد الهلال لاعبيه المحترفين الأجانب منتصف الأسبوع الماضي بعد عودتهم من بلادهم.

وخضع جميع عناصر الهلال إلى فحوص طبية متكاملة، إضافة إلى مسحات التعرف على الإصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي وذلك بالتعاون مع التجمّع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى التابع لوزارة الصحة.

يُذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة على بعد 6 نقاط من النصر صاحب المركز الثاني، حيث سيلتقي الفريقان في أولى الجولات بعد استئناف المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:02 PM

بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر .. الهلال يعاود تدريباته غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال استئناف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية يوم غدٍ الأحد بعد التوقف الاضطراري لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستعاد الهلال لاعبيه المحترفين الأجانب منتصف الأسبوع الماضي بعد عودتهم من بلادهم.

وخضع جميع عناصر الهلال إلى فحوص طبية متكاملة، إضافة إلى مسحات التعرف على الإصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي وذلك بالتعاون مع التجمّع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى التابع لوزارة الصحة.

يُذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة على بعد 6 نقاط من النصر صاحب المركز الثاني، حيث سيلتقي الفريقان في أولى الجولات بعد استئناف المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل.

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