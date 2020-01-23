النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير المالية: قمة العشرين لها دور كبير في تثبيت الاقتصاد العالمي

خلال مشاركته في جلسة تركزت حول "أولويات السعودية"

أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن المملكة العربية السعودية وخلال رئاستها لأعمال قمة المجموعة العشرين "G20"؛ يواجه العالم تحديات مهمة جدًّا اقتصادية وتقنية وصناعية وجيو سياسية، من أبرزها كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية إلى جانب القضايا الشمولية الأخرى.

وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي "دافوس" تحت عنوان "أولويات السعودية في مجموعة العشرين"؛ إلى أن العالم أصبح أكثر تشابكاً، وأن هناك قضايا وتحديات ربما تكون في دولة واحدة وبإمكانها الانتقال إلى دولة أخرى، وهذا يتطلب من الجميع التعاون وأن يكونوا متفقين لإيجاد الحلول لهذه التحديات العالمية.

وقال وزير المالية: هناك العديد من الفرص في جميع أنحاء العالم، واعتقد أننا حينما نواجه هذه التحديات يجب ألا ننسى الفرص والمبادئ ، هذه الفرص ستساعدنا كثيرًا في تصميم جداول أعمالنا لهذه المحادثات، نحن في القرن الواحد والعشرين وهذه نظرة مستقبلية للتأكد من أن العالم يتعامل مع بعضه البعض للاستفادة من فرص القرن الواحد والعشرين.

وأضاف: هناك ثلاثة أهداف رئيسة يجب تحقيقها؛ وهي أولاً تمكين الجميع ، وثانياً حماية كوكب الأرض خاصة في جانب التغيير المناخي ، مشددًا على أهمية العمل مع جميع شركاء مجموعة العشرين للمضي قدمًا خاصة في جدول أعمال تغيير المناخ ، وثالثاً أن تكون هناك وجهات جديدة في التكنولوجيا والتطورات، مع التركيز على كيفية تبني هذا التقدم في جميع أنحاء العالم.

وعن أهمية قمة العشرين ودورها الكبير في تثبيت الاقتصاد والاستقرار العالمي بالنظر إلى دورها في عام 2008؛ أضاف: نحن نرى بوادر طموحة حيال بعض السياسات النشطة على المستوى العام، وخاصة على المستوى الاقتصادي العالمي.

وأكد أن وزارة المالية في المملكة تركز على الشمولية والنمو، وفي القطاع المالي سيتم التعامل مع قضايا جديدة مثل الضرائب الإلكترونية، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقًا بهدف إيجاد الحلول لها لدعم النمو، وإلا سوف تكون هناك إجراءات أخرى من قبل دول محددة، وهذا يدعم الاقتصاد والفرص.

وزير المالية قمة العشرين دافوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير المالية: قمة العشرين لها دور كبير في تثبيت الاقتصاد العالمي
سبق

أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن المملكة العربية السعودية وخلال رئاستها لأعمال قمة المجموعة العشرين "G20"؛ يواجه العالم تحديات مهمة جدًّا اقتصادية وتقنية وصناعية وجيو سياسية، من أبرزها كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية إلى جانب القضايا الشمولية الأخرى.

وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي "دافوس" تحت عنوان "أولويات السعودية في مجموعة العشرين"؛ إلى أن العالم أصبح أكثر تشابكاً، وأن هناك قضايا وتحديات ربما تكون في دولة واحدة وبإمكانها الانتقال إلى دولة أخرى، وهذا يتطلب من الجميع التعاون وأن يكونوا متفقين لإيجاد الحلول لهذه التحديات العالمية.

وقال وزير المالية: هناك العديد من الفرص في جميع أنحاء العالم، واعتقد أننا حينما نواجه هذه التحديات يجب ألا ننسى الفرص والمبادئ ، هذه الفرص ستساعدنا كثيرًا في تصميم جداول أعمالنا لهذه المحادثات، نحن في القرن الواحد والعشرين وهذه نظرة مستقبلية للتأكد من أن العالم يتعامل مع بعضه البعض للاستفادة من فرص القرن الواحد والعشرين.

وأضاف: هناك ثلاثة أهداف رئيسة يجب تحقيقها؛ وهي أولاً تمكين الجميع ، وثانياً حماية كوكب الأرض خاصة في جانب التغيير المناخي ، مشددًا على أهمية العمل مع جميع شركاء مجموعة العشرين للمضي قدمًا خاصة في جدول أعمال تغيير المناخ ، وثالثاً أن تكون هناك وجهات جديدة في التكنولوجيا والتطورات، مع التركيز على كيفية تبني هذا التقدم في جميع أنحاء العالم.

وعن أهمية قمة العشرين ودورها الكبير في تثبيت الاقتصاد والاستقرار العالمي بالنظر إلى دورها في عام 2008؛ أضاف: نحن نرى بوادر طموحة حيال بعض السياسات النشطة على المستوى العام، وخاصة على المستوى الاقتصادي العالمي.

وأكد أن وزارة المالية في المملكة تركز على الشمولية والنمو، وفي القطاع المالي سيتم التعامل مع قضايا جديدة مثل الضرائب الإلكترونية، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقًا بهدف إيجاد الحلول لها لدعم النمو، وإلا سوف تكون هناك إجراءات أخرى من قبل دول محددة، وهذا يدعم الاقتصاد والفرص.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
05:07 PM
اخر تعديل
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:29 PM

وزير المالية: قمة العشرين لها دور كبير في تثبيت الاقتصاد العالمي

خلال مشاركته في جلسة تركزت حول "أولويات السعودية"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,753

أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن المملكة العربية السعودية وخلال رئاستها لأعمال قمة المجموعة العشرين "G20"؛ يواجه العالم تحديات مهمة جدًّا اقتصادية وتقنية وصناعية وجيو سياسية، من أبرزها كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية إلى جانب القضايا الشمولية الأخرى.

وأشار خلال مشاركته في جلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي "دافوس" تحت عنوان "أولويات السعودية في مجموعة العشرين"؛ إلى أن العالم أصبح أكثر تشابكاً، وأن هناك قضايا وتحديات ربما تكون في دولة واحدة وبإمكانها الانتقال إلى دولة أخرى، وهذا يتطلب من الجميع التعاون وأن يكونوا متفقين لإيجاد الحلول لهذه التحديات العالمية.

وقال وزير المالية: هناك العديد من الفرص في جميع أنحاء العالم، واعتقد أننا حينما نواجه هذه التحديات يجب ألا ننسى الفرص والمبادئ ، هذه الفرص ستساعدنا كثيرًا في تصميم جداول أعمالنا لهذه المحادثات، نحن في القرن الواحد والعشرين وهذه نظرة مستقبلية للتأكد من أن العالم يتعامل مع بعضه البعض للاستفادة من فرص القرن الواحد والعشرين.

وأضاف: هناك ثلاثة أهداف رئيسة يجب تحقيقها؛ وهي أولاً تمكين الجميع ، وثانياً حماية كوكب الأرض خاصة في جانب التغيير المناخي ، مشددًا على أهمية العمل مع جميع شركاء مجموعة العشرين للمضي قدمًا خاصة في جدول أعمال تغيير المناخ ، وثالثاً أن تكون هناك وجهات جديدة في التكنولوجيا والتطورات، مع التركيز على كيفية تبني هذا التقدم في جميع أنحاء العالم.

وعن أهمية قمة العشرين ودورها الكبير في تثبيت الاقتصاد والاستقرار العالمي بالنظر إلى دورها في عام 2008؛ أضاف: نحن نرى بوادر طموحة حيال بعض السياسات النشطة على المستوى العام، وخاصة على المستوى الاقتصادي العالمي.

وأكد أن وزارة المالية في المملكة تركز على الشمولية والنمو، وفي القطاع المالي سيتم التعامل مع قضايا جديدة مثل الضرائب الإلكترونية، وهو ما تم الاتفاق عليه مسبقًا بهدف إيجاد الحلول لها لدعم النمو، وإلا سوف تكون هناك إجراءات أخرى من قبل دول محددة، وهذا يدعم الاقتصاد والفرص.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,275
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,147
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,243

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة