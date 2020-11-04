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الهطولات تزين توقعات "طقس الأربعاء".. هذه المناطق موعودة بالأمطار

تقرير الأرصاد اليومي: رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنوّرة، تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل، خاصة الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهطولات تزين توقعات "طقس الأربعاء".. هذه المناطق موعودة بالأمطار
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنوّرة، تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل، خاصة الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
11:04 AM

الهطولات تزين توقعات "طقس الأربعاء".. هذه المناطق موعودة بالأمطار

تقرير الأرصاد اليومي: رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنوّرة، تمتد إلى منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل، خاصة الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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