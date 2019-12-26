النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترسيم الحدود البحرية.. هل يفجر الخلاف بين المغرب وإسبانيا؟

الرباط تشدّد على سيادية قرارها

شددت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي قريبًا؛ قرار سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة حسن عبيابة.

وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلًا داخل إسبانيا، بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب التابعة لإسبانيا.

ويذكر المغرب أن ترسيم حدوده البحرية يأتي لسدّ الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلّقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه، من طنجة في أقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا لإثناء المغرب عن هذه الخطوة، مشيرة إلى أن ترسيم الحدود يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب المغربي على مشروع القرار، الذي أثار اهتمام الصحافة الإسبانية، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.

المغرب أسبانيا البرلمان المغربي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترسيم الحدود البحرية.. هل يفجر الخلاف بين المغرب وإسبانيا؟
سبق

شددت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي قريبًا؛ قرار سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة حسن عبيابة.

وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلًا داخل إسبانيا، بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب التابعة لإسبانيا.

ويذكر المغرب أن ترسيم حدوده البحرية يأتي لسدّ الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلّقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه، من طنجة في أقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا لإثناء المغرب عن هذه الخطوة، مشيرة إلى أن ترسيم الحدود يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب المغربي على مشروع القرار، الذي أثار اهتمام الصحافة الإسبانية، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
08:47 PM

ترسيم الحدود البحرية.. هل يفجر الخلاف بين المغرب وإسبانيا؟

الرباط تشدّد على سيادية قرارها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
464

شددت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي قريبًا؛ قرار سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة حسن عبيابة.

وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلًا داخل إسبانيا، بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب التابعة لإسبانيا.

ويذكر المغرب أن ترسيم حدوده البحرية يأتي لسدّ الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلّقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه، من طنجة في أقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا لإثناء المغرب عن هذه الخطوة، مشيرة إلى أن ترسيم الحدود يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب المغربي على مشروع القرار، الذي أثار اهتمام الصحافة الإسبانية، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,513
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,879
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,394

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة