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مدير تعليم الطائف يطمئن على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

في مكاتب جنوب شرق وميسان وحداد

واصل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، جولاته التفقدية على العديد من المدارس بمكاتب التعليم الخارجية، للوقوف على مدى جاهزيتها والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

شملت الجولة، اليوم الخميس، المدارس في مكاتب التعليم بجنوب شرق وميسان وحداد.

ووقف "اللهيبي" يرافقه مساعده للخدمات المساندة ومدير إدارة المباني، على مدرسة زيد بن الحارثة، ومدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة للبنين، وثانوية قيا للبنات، ومتوسطة قيا للبنات بمكتب جنوب شرق ومدرسة عبدالله بن عمر الابتدائية ومبنى مكتب التعليم بميسان ومتوسطة وثانوية الشعاعيب وابتدائية الشعاعيب ومتوسطة وثانوية الشعاعيب للبنات ومستودع الكتب الدراسية بمكتب التعليم بميسان ومدرستي القريع المتوسطة والثانوية للبنين ومجمع القريع للبنات بحداد ببني مالك.

واطلع "اللهيبي" على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشاهد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد. كما اطلع على مستوى أعمال الصيانة والنظافة ومدى جاهزية وتوافر كل الاحتياجات المدرسية.

ولفت "اللهيبي" إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية لتقديم أفضل ما يمكن وإحداث حراك تعليمي ورفع كفاءة العمل بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ونوّه "اللهيبي" بجهود مديري مكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والجاهزية بما يسهم في عام دراسي ناجح ومتميز، مشيراً إلى أنه استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في كل ما يحقق الارتقاء بأداء المدارس.

وقدم شكره وتقديره لمديري مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس التي اطلع على استعداداتها، مثمنًا جهودهم الحثيثة لبداية العام الدراسي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

المدير العام للتعليم محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم الطائف يطمئن على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد
سبق

واصل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، جولاته التفقدية على العديد من المدارس بمكاتب التعليم الخارجية، للوقوف على مدى جاهزيتها والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

شملت الجولة، اليوم الخميس، المدارس في مكاتب التعليم بجنوب شرق وميسان وحداد.

ووقف "اللهيبي" يرافقه مساعده للخدمات المساندة ومدير إدارة المباني، على مدرسة زيد بن الحارثة، ومدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة للبنين، وثانوية قيا للبنات، ومتوسطة قيا للبنات بمكتب جنوب شرق ومدرسة عبدالله بن عمر الابتدائية ومبنى مكتب التعليم بميسان ومتوسطة وثانوية الشعاعيب وابتدائية الشعاعيب ومتوسطة وثانوية الشعاعيب للبنات ومستودع الكتب الدراسية بمكتب التعليم بميسان ومدرستي القريع المتوسطة والثانوية للبنين ومجمع القريع للبنات بحداد ببني مالك.

واطلع "اللهيبي" على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشاهد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد. كما اطلع على مستوى أعمال الصيانة والنظافة ومدى جاهزية وتوافر كل الاحتياجات المدرسية.

ولفت "اللهيبي" إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية لتقديم أفضل ما يمكن وإحداث حراك تعليمي ورفع كفاءة العمل بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ونوّه "اللهيبي" بجهود مديري مكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والجاهزية بما يسهم في عام دراسي ناجح ومتميز، مشيراً إلى أنه استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في كل ما يحقق الارتقاء بأداء المدارس.

وقدم شكره وتقديره لمديري مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس التي اطلع على استعداداتها، مثمنًا جهودهم الحثيثة لبداية العام الدراسي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
04:35 PM

مدير تعليم الطائف يطمئن على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

في مكاتب جنوب شرق وميسان وحداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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واصل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، جولاته التفقدية على العديد من المدارس بمكاتب التعليم الخارجية، للوقوف على مدى جاهزيتها والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

شملت الجولة، اليوم الخميس، المدارس في مكاتب التعليم بجنوب شرق وميسان وحداد.

ووقف "اللهيبي" يرافقه مساعده للخدمات المساندة ومدير إدارة المباني، على مدرسة زيد بن الحارثة، ومدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة للبنين، وثانوية قيا للبنات، ومتوسطة قيا للبنات بمكتب جنوب شرق ومدرسة عبدالله بن عمر الابتدائية ومبنى مكتب التعليم بميسان ومتوسطة وثانوية الشعاعيب وابتدائية الشعاعيب ومتوسطة وثانوية الشعاعيب للبنات ومستودع الكتب الدراسية بمكتب التعليم بميسان ومدرستي القريع المتوسطة والثانوية للبنين ومجمع القريع للبنات بحداد ببني مالك.

واطلع "اللهيبي" على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشاهد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد. كما اطلع على مستوى أعمال الصيانة والنظافة ومدى جاهزية وتوافر كل الاحتياجات المدرسية.

ولفت "اللهيبي" إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية لتقديم أفضل ما يمكن وإحداث حراك تعليمي ورفع كفاءة العمل بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ونوّه "اللهيبي" بجهود مديري مكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والجاهزية بما يسهم في عام دراسي ناجح ومتميز، مشيراً إلى أنه استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في كل ما يحقق الارتقاء بأداء المدارس.

وقدم شكره وتقديره لمديري مكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس التي اطلع على استعداداتها، مثمنًا جهودهم الحثيثة لبداية العام الدراسي، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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