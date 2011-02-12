"الخارجية الأميركية": ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها
أكّدت أن واشنطن تقف بثباتٍ بجانب السعودية لدعمها دفاعياً
أعلنت الخارجية الأميركية إدانتها الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيّرة مفخّخة معرّضين المدنيين للخطر.
وأكّدت "الخارجية الأميركية" أن الحوثيين يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضدّ اليمنيين وجيرانهم، وقالت "الخارجية" إن "واشنطن تقف بثباتٍ بجانب السعودية لدعمها دفاعياً".
مطار أبها الدولي
الخارجية الأميركية
"الخارجية الأميركية": ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-11
أعلنت الخارجية الأميركية إدانتها الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيّرة مفخّخة معرّضين المدنيين للخطر.
وأكّدت "الخارجية الأميركية" أن الحوثيين يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضدّ اليمنيين وجيرانهم، وقالت "الخارجية" إن "واشنطن تقف بثباتٍ بجانب السعودية لدعمها دفاعياً".
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:20 PM
"الخارجية الأميركية": ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها
أكّدت أن واشنطن تقف بثباتٍ بجانب السعودية لدعمها دفاعياً
أعلنت الخارجية الأميركية إدانتها الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيّرة مفخّخة معرّضين المدنيين للخطر.
وأكّدت "الخارجية الأميركية" أن الحوثيين يعتمدون إجراءات عدوانية خطيرة ضدّ اليمنيين وجيرانهم، وقالت "الخارجية" إن "واشنطن تقف بثباتٍ بجانب السعودية لدعمها دفاعياً".