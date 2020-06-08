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الكويت: شفاء 1037 حالة من كورونا

بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 21242

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة، بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 1037 حالة من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة، بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
11:45 AM

الكويت: شفاء 1037 حالة من كورونا

بلغ عدد حالات التعافي في البلاد 21242

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 21242 حالة، بعد تعافي 1037 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

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