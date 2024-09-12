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"مدني مكة" يكافح حريقاً في "العكيشية"

النيران اندلعت في أعلاف أغنام داخل الحي

تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا، اندلع في أعلاف أغنام بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة.

وتتواجد فرق الدفاع المدني في الموقع وتبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار النيران.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بيانًا مفصلاً بعد السيطرة على الحريق.

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"مدني مكة" يكافح حريقاً في "العكيشية"
سبق

تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا، اندلع في أعلاف أغنام بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة.

وتتواجد فرق الدفاع المدني في الموقع وتبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار النيران.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بيانًا مفصلاً بعد السيطرة على الحريق.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
05:53 PM

"مدني مكة" يكافح حريقاً في "العكيشية"

النيران اندلعت في أعلاف أغنام داخل الحي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,789

تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا، اندلع في أعلاف أغنام بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة.

وتتواجد فرق الدفاع المدني في الموقع وتبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار النيران.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بيانًا مفصلاً بعد السيطرة على الحريق.

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