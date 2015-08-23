مكة تُواعد "أسبوعًا من الأمطار والبرد".. و"الشيخي" يحلل: هذا نصيب جدة!

اعتبرها بشارة لمرتفعات الطائف والمنحدرات ثم تتوسع غربًا قبل نهاية أيامها

توقع خبير الطقس، صالح الشيخي، حالة جوية تؤثر على أجزاء من شرق مكة، وتتمثل في الشرائع والزيمة ومحيطهما، تعتمد على العلو بتفاعلها.. كما أكد أن الأفضلية للمرتفعات في محافظة الطائف، وتشمل: (الحلقة، والسر، ومنتزه سيسد، ومحيطها، وما وقع جنوبًا بنفس خط الطول)، ولم يستبعد تساقط حبات البرد على :(الشفا، والحدبان، ونعمان، وطريق الشفا).

وكشف "الشيخي"، أن الحالة الجوية تبدأ اليوم ولمدة أسبوع، معتبرًا إياها بشارة إن شاء الله لمرتفعات الطائف والمنحدرات، ثم تتوسع غربًا قبل نهاية أيامها إلى مكة ونواحي المشاعر المقدسة "منى وعرفة" ومحيطها والجموم.

وعن نصيب جدة من الحالة الجوية المرتقبة، قال "الشيخي": "بحول الله وعلمه وقوته دخلت جدة في الحالة؛ ولكن يجب فهم نقطة هامة قبل أخذ المعلومة، وهنا يأتي السؤال كيف دخلت جدة في الحالة؟ وما أسباب استفادتها؟ وهل تبني السحب بشكل رئيسي عليها أم لا؟

في الأساس ارتكاز الحالة ليس على جدة بل على مكة وضواحيها، ثم متوقع أن يصاحب العاصفة الرعدية بمكة رياح هابطة تتجه للغرب وتعمل على تجدد بناء السحب، وكلما تقترب لجدة تضعف أكثر وتستهلك طاقتها؛ فيما تصل لجدة رياح هابطة لشديدة شرقًا، يصاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة متفرقة".