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الكويت.. 93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 1751 شخصًا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 1751.

وقال "السند" وفق صحيفة "القبس": عدد الحالات المخالطة التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 83 حالة؛ منها حالة واحدة لمواطن كويتي، و64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتين لمقيمين من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الأمريكية، وحالة لمقيم من الجنسية اليمنية. فيما سجلت 10 حالات تقصّ وبائي، وهي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم؛ منها حالتان لمواطنين كويتيين، وحالتان لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية العمانية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الأفغانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

ووصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها 280 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 22 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بمرض خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وهي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 68 سنة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيام. أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 34 حالة، 16 حالة منها مستقرة، و18 حالة حرجة، ليصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا ‪ التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 1465 حالة.

وقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية 20 حالة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. 93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 1751.

وقال "السند" وفق صحيفة "القبس": عدد الحالات المخالطة التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 83 حالة؛ منها حالة واحدة لمواطن كويتي، و64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتين لمقيمين من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الأمريكية، وحالة لمقيم من الجنسية اليمنية. فيما سجلت 10 حالات تقصّ وبائي، وهي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم؛ منها حالتان لمواطنين كويتيين، وحالتان لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية العمانية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الأفغانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

ووصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها 280 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 22 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بمرض خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وهي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 68 سنة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيام. أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 34 حالة، 16 حالة منها مستقرة، و18 حالة حرجة، ليصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا ‪ التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 1465 حالة.

وقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية 20 حالة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
12:45 PM

الكويت.. 93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 1751 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 1751.

وقال "السند" وفق صحيفة "القبس": عدد الحالات المخالطة التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 83 حالة؛ منها حالة واحدة لمواطن كويتي، و64 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتين لمقيمين من الجنسية النيبالية، وحالة لمقيم من الجنسية الأمريكية، وحالة لمقيم من الجنسية اليمنية. فيما سجلت 10 حالات تقصّ وبائي، وهي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم؛ منها حالتان لمواطنين كويتيين، وحالتان لمقيمين من الجنسية الأردنية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية العمانية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الأفغانية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.

ووصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها 280 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض، وذلك بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 22 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت حالة وفاة واحدة من بين الحالات المصابة بمرض خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وهي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 68 سنة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيام. أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 34 حالة، 16 حالة منها مستقرة، و18 حالة حرجة، ليصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا ‪ التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 1465 حالة.

وقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية 20 حالة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

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