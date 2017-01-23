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سفير الصين بباكستان: بكين اعترفت بحركة طالبان "قوة سياسية"

صرح سفير الصين لدى باكستان ياو جينغ، بأن بلاده اعترفت بحركة طالبان "قوة سياسية"، بعد انخراطها في محادثات السلام في أفغانستان.

وقال ياو جينغ: "بكين تعتبر طالبان قوة سياسية كونها أصبحت الآن جزءاً من العملية السياسية في أفغانستان، وبات لدى الحركة بعض الاهتمامات السياسية".

وأضاف السفير الصيني حسب صحيفة "دون" الباكستانية، أن لدى بلاده اتصالات مع "الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان"، لافتاً إلى أن المبعوث الخاص لبكين زار المكتب السياسي لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وشدد على أن بلاده "تدعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام في كابل، لأن الشعب الأفغاني يستحق السلام والاستقرار".

وعلى صعيد المساعي الأمريكية للسلام في أفغانستان، زار مبعوث واشنطن الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاده في يناير الجاري بكين، للقاء عدد من المسؤولين الصينيين.

وكتب المبعوث الأمريكي على "تويتر"، أنه عقد مباحثات "مثمرة" مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، تعهدوا خلالها بإنجاح عملية السلام الأفغانية.

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سفير الصين بباكستان: بكين اعترفت بحركة طالبان "قوة سياسية"
سبق

صرح سفير الصين لدى باكستان ياو جينغ، بأن بلاده اعترفت بحركة طالبان "قوة سياسية"، بعد انخراطها في محادثات السلام في أفغانستان.

وقال ياو جينغ: "بكين تعتبر طالبان قوة سياسية كونها أصبحت الآن جزءاً من العملية السياسية في أفغانستان، وبات لدى الحركة بعض الاهتمامات السياسية".

وأضاف السفير الصيني حسب صحيفة "دون" الباكستانية، أن لدى بلاده اتصالات مع "الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان"، لافتاً إلى أن المبعوث الخاص لبكين زار المكتب السياسي لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وشدد على أن بلاده "تدعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام في كابل، لأن الشعب الأفغاني يستحق السلام والاستقرار".

وعلى صعيد المساعي الأمريكية للسلام في أفغانستان، زار مبعوث واشنطن الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاده في يناير الجاري بكين، للقاء عدد من المسؤولين الصينيين.

وكتب المبعوث الأمريكي على "تويتر"، أنه عقد مباحثات "مثمرة" مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، تعهدوا خلالها بإنجاح عملية السلام الأفغانية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
07:47 PM

سفير الصين بباكستان: بكين اعترفت بحركة طالبان "قوة سياسية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح سفير الصين لدى باكستان ياو جينغ، بأن بلاده اعترفت بحركة طالبان "قوة سياسية"، بعد انخراطها في محادثات السلام في أفغانستان.

وقال ياو جينغ: "بكين تعتبر طالبان قوة سياسية كونها أصبحت الآن جزءاً من العملية السياسية في أفغانستان، وبات لدى الحركة بعض الاهتمامات السياسية".

وأضاف السفير الصيني حسب صحيفة "دون" الباكستانية، أن لدى بلاده اتصالات مع "الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان"، لافتاً إلى أن المبعوث الخاص لبكين زار المكتب السياسي لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وشدد على أن بلاده "تدعم جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام في كابل، لأن الشعب الأفغاني يستحق السلام والاستقرار".

وعلى صعيد المساعي الأمريكية للسلام في أفغانستان، زار مبعوث واشنطن الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاده في يناير الجاري بكين، للقاء عدد من المسؤولين الصينيين.

وكتب المبعوث الأمريكي على "تويتر"، أنه عقد مباحثات "مثمرة" مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، تعهدوا خلالها بإنجاح عملية السلام الأفغانية.

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