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أوكرانيا تعلن امتلاك أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع عليها

استهدف عدة مواقع حكومية

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الأحد)، أن لديها أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع، الذي استهدف هذا الأسبوع عدة مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية، في سياق من التوترات الشديدة بين كييف وموسكو.

وذكرت وزارة التحوّل الرقمي في بيان نقلته "فرانس 24"، أن "كل الأدلة حتى اليوم تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني".

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أوكرانيا تعلن امتلاك أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع عليها
سبق

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الأحد)، أن لديها أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع، الذي استهدف هذا الأسبوع عدة مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية، في سياق من التوترات الشديدة بين كييف وموسكو.

وذكرت وزارة التحوّل الرقمي في بيان نقلته "فرانس 24"، أن "كل الأدلة حتى اليوم تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني".

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:36 PM

أوكرانيا تعلن امتلاك أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع عليها

استهدف عدة مواقع حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أوكرانيا، اليوم (الأحد)، أن لديها أدلة على ضلوع روسيا في الهجوم الإلكتروني الواسع، الذي استهدف هذا الأسبوع عدة مواقع إلكترونية حكومية أوكرانية، في سياق من التوترات الشديدة بين كييف وموسكو.

وذكرت وزارة التحوّل الرقمي في بيان نقلته "فرانس 24"، أن "كل الأدلة حتى اليوم تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني".

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