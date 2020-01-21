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‫واشنطن تحذر من مفاقمة وقف تصدير البترول للأوضاع في ليبيا

طالبت باستئناف عمليات مؤسسة النفط

حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم (الثلاثاء) من أن يتسبب وقف عمليات النفط في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد.

وقالت السفارة على "تويتر ": نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي"، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب باستئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور.

وكانت مؤسسة النفط قد ذكرت أن قوات موالية لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وأن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.

واشنطن السفارة الأمريكية في ليبيا ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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‫واشنطن تحذر من مفاقمة وقف تصدير البترول للأوضاع في ليبيا
سبق

حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم (الثلاثاء) من أن يتسبب وقف عمليات النفط في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد.

وقالت السفارة على "تويتر ": نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي"، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب باستئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور.

وكانت مؤسسة النفط قد ذكرت أن قوات موالية لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وأن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
03:07 PM

‫واشنطن تحذر من مفاقمة وقف تصدير البترول للأوضاع في ليبيا

طالبت باستئناف عمليات مؤسسة النفط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم (الثلاثاء) من أن يتسبب وقف عمليات النفط في ليبيا في تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد.

وقالت السفارة على "تويتر ": نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي"، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب باستئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور.

وكانت مؤسسة النفط قد ذكرت أن قوات موالية لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وأن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.

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