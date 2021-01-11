"الحربي" يحتفل بزاوجه

احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.
احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.
احتفل الزميل الإعلامي، مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، بزواجه، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا له التهنئة، سائلين الله -العلي القدير- أن يبارك له، وأن يرزقه الذرية الصالحة.