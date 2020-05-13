النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلاتيني يطالب إنفانتينو بالتنحّي عن كرسي رئاسة "فيفا"

اعتبر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني، أن على السويسري جاني إنفانتينو التنازل عن ولايته على رأس الاتحاد الدولي "فيفا"، على خلفية شبهات بتواطئه مع القضاء.

وقال بلاتيني في مقابلة مع صحيفة "ليلوستري" السويسرية نُشرت الأربعاء: إن إنفانتينو والمدعي العام السويسري مايكل لوبر، يعتقدان أنه لا يمكن المس بهما وأنهما فوق القانون.

وأفادت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن عقد إنفانتينو ولوبر سلسلة لقاءات غير رسمية، أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة بكرة القدم وعن تواطؤٍ محتمل مع الاتحاد الدولي.

وكان بلاتيني من المرشحين بقوة لخلافة السويسري جوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا، قبل أن يتم إيقافه بين العامين 2015 و2019 عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، على خلفية دفعة غير مبررة بقيمة مليوني فرنك سويسري تلقاها من بلاتر خلال رئاسته الفيفا.

وعوقب الأخير أيضًا بالإيقاف ستة أعوام في القضية ذاتها، وكان أبرز الأسماء التي أطاحت بها قضايا فساد عصفت بالاتحاد الدولي منذ العام 2015.

وسبق لإنفانتينو أنْ شغل منصب الأمين العام لويفا خلال عهد بلاتيني، وقال الدولي الفرنسي السابق: "أعتقد أن لوبر يدرك أنه تجاوز الخطوط الحمر، أما إنفانتينو، وبحسب رأيي، فعليه التنازل عن ولايته".

وتابع المتوج بجائزة الكرة الذهبية في ثلاث مناسبات: "لكن المشكلة أنه أصبح رئيسًا للفيفا بفضل مزيج بارع من الظروف، بطريق انتهازية، من دون أن يكون لديه أي شرعية؛ لذا سيقوم بكل ما في وسعه للتمسك بمنصبه".

وأردف: حقيقة أنني كنتُ ضحية مؤامرة واضحة بالنسبة إلي، في العام 2016، كان ينبغي أن أفوز برئاسة الفيفا بأغلبية ساحقة، الجميع يعرف ذلك، يبدو أن جاني إنفانتينو عمل بمهارة في بداية صيف 2015، لاستبعادي من السباق على رئاسة الفيفا، بفضل تسويات حصلت خلف الكواليس.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بلاتيني يطالب إنفانتينو بالتنحّي عن كرسي رئاسة "فيفا"
سبق

اعتبر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني، أن على السويسري جاني إنفانتينو التنازل عن ولايته على رأس الاتحاد الدولي "فيفا"، على خلفية شبهات بتواطئه مع القضاء.

وقال بلاتيني في مقابلة مع صحيفة "ليلوستري" السويسرية نُشرت الأربعاء: إن إنفانتينو والمدعي العام السويسري مايكل لوبر، يعتقدان أنه لا يمكن المس بهما وأنهما فوق القانون.

وأفادت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن عقد إنفانتينو ولوبر سلسلة لقاءات غير رسمية، أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة بكرة القدم وعن تواطؤٍ محتمل مع الاتحاد الدولي.

وكان بلاتيني من المرشحين بقوة لخلافة السويسري جوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا، قبل أن يتم إيقافه بين العامين 2015 و2019 عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، على خلفية دفعة غير مبررة بقيمة مليوني فرنك سويسري تلقاها من بلاتر خلال رئاسته الفيفا.

وعوقب الأخير أيضًا بالإيقاف ستة أعوام في القضية ذاتها، وكان أبرز الأسماء التي أطاحت بها قضايا فساد عصفت بالاتحاد الدولي منذ العام 2015.

وسبق لإنفانتينو أنْ شغل منصب الأمين العام لويفا خلال عهد بلاتيني، وقال الدولي الفرنسي السابق: "أعتقد أن لوبر يدرك أنه تجاوز الخطوط الحمر، أما إنفانتينو، وبحسب رأيي، فعليه التنازل عن ولايته".

وتابع المتوج بجائزة الكرة الذهبية في ثلاث مناسبات: "لكن المشكلة أنه أصبح رئيسًا للفيفا بفضل مزيج بارع من الظروف، بطريق انتهازية، من دون أن يكون لديه أي شرعية؛ لذا سيقوم بكل ما في وسعه للتمسك بمنصبه".

وأردف: حقيقة أنني كنتُ ضحية مؤامرة واضحة بالنسبة إلي، في العام 2016، كان ينبغي أن أفوز برئاسة الفيفا بأغلبية ساحقة، الجميع يعرف ذلك، يبدو أن جاني إنفانتينو عمل بمهارة في بداية صيف 2015، لاستبعادي من السباق على رئاسة الفيفا، بفضل تسويات حصلت خلف الكواليس.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:08 PM

بلاتيني يطالب إنفانتينو بالتنحّي عن كرسي رئاسة "فيفا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
727

اعتبر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني، أن على السويسري جاني إنفانتينو التنازل عن ولايته على رأس الاتحاد الدولي "فيفا"، على خلفية شبهات بتواطئه مع القضاء.

وقال بلاتيني في مقابلة مع صحيفة "ليلوستري" السويسرية نُشرت الأربعاء: إن إنفانتينو والمدعي العام السويسري مايكل لوبر، يعتقدان أنه لا يمكن المس بهما وأنهما فوق القانون.

وأفادت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن عقد إنفانتينو ولوبر سلسلة لقاءات غير رسمية، أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة بكرة القدم وعن تواطؤٍ محتمل مع الاتحاد الدولي.

وكان بلاتيني من المرشحين بقوة لخلافة السويسري جوزيف بلاتر في رئاسة الفيفا، قبل أن يتم إيقافه بين العامين 2015 و2019 عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، على خلفية دفعة غير مبررة بقيمة مليوني فرنك سويسري تلقاها من بلاتر خلال رئاسته الفيفا.

وعوقب الأخير أيضًا بالإيقاف ستة أعوام في القضية ذاتها، وكان أبرز الأسماء التي أطاحت بها قضايا فساد عصفت بالاتحاد الدولي منذ العام 2015.

وسبق لإنفانتينو أنْ شغل منصب الأمين العام لويفا خلال عهد بلاتيني، وقال الدولي الفرنسي السابق: "أعتقد أن لوبر يدرك أنه تجاوز الخطوط الحمر، أما إنفانتينو، وبحسب رأيي، فعليه التنازل عن ولايته".

وتابع المتوج بجائزة الكرة الذهبية في ثلاث مناسبات: "لكن المشكلة أنه أصبح رئيسًا للفيفا بفضل مزيج بارع من الظروف، بطريق انتهازية، من دون أن يكون لديه أي شرعية؛ لذا سيقوم بكل ما في وسعه للتمسك بمنصبه".

وأردف: حقيقة أنني كنتُ ضحية مؤامرة واضحة بالنسبة إلي، في العام 2016، كان ينبغي أن أفوز برئاسة الفيفا بأغلبية ساحقة، الجميع يعرف ذلك، يبدو أن جاني إنفانتينو عمل بمهارة في بداية صيف 2015، لاستبعادي من السباق على رئاسة الفيفا، بفضل تسويات حصلت خلف الكواليس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,198
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,202
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,419
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,293

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة