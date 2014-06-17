النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باحث شرعي: حوار ولي العهد مهم لفضح المخططات الإرهابية في المنطقة

قال إنه يوضح للعالم أن السعودية دولة سلام وأمان ولا تسعى للحرب مع أحد

أكد الباحث الشرعي الشيخ حمود بن فلاح العتيبي أن الحوار الذي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يعد حواراً شاملاً يحمل عمقاَ بعيداً، ويكشف حقائق عدة توضح للعالم أن السعودية دولة سلام وأمان ولا تسعى للحرب مع أحد، واصفاً الحوار بأنه صادر من رجل ثقة وعطاء بأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظر هذه البلاد المباركة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" عن الحوار الذي نشرته أمس صحيفة "الشرق الأوسط" مع سمو ولي العهد، موضحاً أن الرسالة التي تضمنها الحوار فيما يتعلق بتدخلات الدول المعادية للمملكة من إيران وقطر وتركيا، ويعد خطاباً مهماً لفضح أوكارهم من نشر الفساد والإرهاب في المنطقة، ولا شك أن المملكة راعية السلام والوسطية والاعتدال والعالم شاهد على ذلك.

وأشار "العتيبي" إلى أن رسالة الأمير محمد بن سلمان أثناء الحوار واضحة كوضوح الشمس وهي أن المملكة لا تسعى إلى الحروب والدمار لكنها تسعى إلى السلام الذي يهم الجميع.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 بدأت في ظهورها من التخطيط والتنفيذ، ولا شك أنها خطوة للتقدم نحو المستقبل، وأن المملكة مكانها فوق هام السحب، وتسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
واختتم حديثه بدعاء الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لخدمة الدين والوطن والشعب، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نشر للوسطية والاعتدال في العالم أجمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
باحث شرعي: حوار ولي العهد مهم لفضح المخططات الإرهابية في المنطقة
سبق

أكد الباحث الشرعي الشيخ حمود بن فلاح العتيبي أن الحوار الذي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يعد حواراً شاملاً يحمل عمقاَ بعيداً، ويكشف حقائق عدة توضح للعالم أن السعودية دولة سلام وأمان ولا تسعى للحرب مع أحد، واصفاً الحوار بأنه صادر من رجل ثقة وعطاء بأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظر هذه البلاد المباركة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" عن الحوار الذي نشرته أمس صحيفة "الشرق الأوسط" مع سمو ولي العهد، موضحاً أن الرسالة التي تضمنها الحوار فيما يتعلق بتدخلات الدول المعادية للمملكة من إيران وقطر وتركيا، ويعد خطاباً مهماً لفضح أوكارهم من نشر الفساد والإرهاب في المنطقة، ولا شك أن المملكة راعية السلام والوسطية والاعتدال والعالم شاهد على ذلك.

وأشار "العتيبي" إلى أن رسالة الأمير محمد بن سلمان أثناء الحوار واضحة كوضوح الشمس وهي أن المملكة لا تسعى إلى الحروب والدمار لكنها تسعى إلى السلام الذي يهم الجميع.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 بدأت في ظهورها من التخطيط والتنفيذ، ولا شك أنها خطوة للتقدم نحو المستقبل، وأن المملكة مكانها فوق هام السحب، وتسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
واختتم حديثه بدعاء الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لخدمة الدين والوطن والشعب، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نشر للوسطية والاعتدال في العالم أجمع.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
06:44 PM

باحث شرعي: حوار ولي العهد مهم لفضح المخططات الإرهابية في المنطقة

قال إنه يوضح للعالم أن السعودية دولة سلام وأمان ولا تسعى للحرب مع أحد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,170

أكد الباحث الشرعي الشيخ حمود بن فلاح العتيبي أن الحوار الذي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يعد حواراً شاملاً يحمل عمقاَ بعيداً، ويكشف حقائق عدة توضح للعالم أن السعودية دولة سلام وأمان ولا تسعى للحرب مع أحد، واصفاً الحوار بأنه صادر من رجل ثقة وعطاء بأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظر هذه البلاد المباركة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" عن الحوار الذي نشرته أمس صحيفة "الشرق الأوسط" مع سمو ولي العهد، موضحاً أن الرسالة التي تضمنها الحوار فيما يتعلق بتدخلات الدول المعادية للمملكة من إيران وقطر وتركيا، ويعد خطاباً مهماً لفضح أوكارهم من نشر الفساد والإرهاب في المنطقة، ولا شك أن المملكة راعية السلام والوسطية والاعتدال والعالم شاهد على ذلك.

وأشار "العتيبي" إلى أن رسالة الأمير محمد بن سلمان أثناء الحوار واضحة كوضوح الشمس وهي أن المملكة لا تسعى إلى الحروب والدمار لكنها تسعى إلى السلام الذي يهم الجميع.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 بدأت في ظهورها من التخطيط والتنفيذ، ولا شك أنها خطوة للتقدم نحو المستقبل، وأن المملكة مكانها فوق هام السحب، وتسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
واختتم حديثه بدعاء الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لخدمة الدين والوطن والشعب، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من نشر للوسطية والاعتدال في العالم أجمع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,660
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,505
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,535

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة