أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق حائل والشرقة والقصيم، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً في حائل والقصيم، وتتواصل حتى السادبعة مساء؛ فيما بدأت الساعة التاسعة في الشرقية، وتستمر حتى السادسة مساء.

3 تنبيهات متقدمة لـ"الشرقية وحائل والقصيم": هذه الحالة تتواصل للمساء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-13 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق حائل والشرقة والقصيم، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً في حائل والقصيم، وتتواصل حتى السادبعة مساء؛ فيما بدأت الساعة التاسعة في الشرقية، وتستمر حتى السادسة مساء.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 10:59 AM

3 تنبيهات متقدمة لـ"الشرقية وحائل والقصيم": هذه الحالة تتواصل للمساء الأرصاد: تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول





A A A





35 مشاركة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق حائل والشرقة والقصيم، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً في حائل والقصيم، وتتواصل حتى السادبعة مساء؛ فيما بدأت الساعة التاسعة في الشرقية، وتستمر حتى السادسة مساء.