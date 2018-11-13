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3 تنبيهات متقدمة لـ"الشرقية وحائل والقصيم": هذه الحالة تتواصل للمساء

الأرصاد: تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق حائل والشرقة والقصيم، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً في حائل والقصيم، وتتواصل حتى السادبعة مساء؛ فيما بدأت الساعة التاسعة في الشرقية، وتستمر حتى السادسة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 تنبيهات متقدمة لـ"الشرقية وحائل والقصيم": هذه الحالة تتواصل للمساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق حائل والشرقة والقصيم، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً في حائل والقصيم، وتتواصل حتى السادبعة مساء؛ فيما بدأت الساعة التاسعة في الشرقية، وتستمر حتى السادسة مساء.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:59 AM

3 تنبيهات متقدمة لـ"الشرقية وحائل والقصيم": هذه الحالة تتواصل للمساء

الأرصاد: تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,098

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق حائل والشرقة والقصيم، من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً في حائل والقصيم، وتتواصل حتى السادبعة مساء؛ فيما بدأت الساعة التاسعة في الشرقية، وتستمر حتى السادسة مساء.

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