"الجبير" يلتقي وزير خارجية إيرلندا ويستعرض سبل تطوير العلاقات

عُقد في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعًا رسميًّا مع وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا، سيمون كوفيني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أقام مأدبة غداء على شرف الوزير الإيرلندي والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء: مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، والوفد المرافق له.