أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa

"الجوازات" تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة (جندي) للمرأة السعودية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-18 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.



وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 05:27 PM

"الجوازات" تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة (جندي) للمرأة السعودية يمكن معرفتها من خلال زيارة بوابة "أبشر- التوظيف"





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.



وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa