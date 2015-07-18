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"الجوازات" تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة (جندي) للمرأة السعودية

يمكن معرفتها من خلال زيارة بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة (جندي) للمرأة السعودية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
05:27 PM

"الجوازات" تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة (جندي) للمرأة السعودية

يمكن معرفتها من خلال زيارة بوابة "أبشر- التوظيف"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,340

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,378
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,153
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,007
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,062

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