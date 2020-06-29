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آمن وفعال.. "الجيش الصيني" يحصل على موافقة لاستخدام لقاح ضد كورونا

قادر على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها الفيروس ولا يمكن ضمان نجاحه تجاريًّا

حصل الجيش الصيني على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كوفيد-19 طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

واللقاح الذي يطلق عليه اسم (إيه.دي.5- إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون، حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وبحسب "رويترز" قالت كانسينو: إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة، واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وأضافت الشركة: "يقتصر استخدام (إيه.دي.5- إن.كوف) حاليًا على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي"، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

ولفتت الشركة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم؛ لكن لا يمكن ضمان نجاحة تجاريًّا.

ولم يحصل أي لقاح بعدُ على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لكن يوجد 12 لقاحًا من أكثر من 100 في أنحاء العالم يجري اختبارها على البشر.

الجيش الصيني فيروس كورونا الجديد

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آمن وفعال.. "الجيش الصيني" يحصل على موافقة لاستخدام لقاح ضد كورونا
سبق

حصل الجيش الصيني على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كوفيد-19 طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

واللقاح الذي يطلق عليه اسم (إيه.دي.5- إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون، حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وبحسب "رويترز" قالت كانسينو: إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة، واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وأضافت الشركة: "يقتصر استخدام (إيه.دي.5- إن.كوف) حاليًا على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي"، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

ولفتت الشركة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم؛ لكن لا يمكن ضمان نجاحة تجاريًّا.

ولم يحصل أي لقاح بعدُ على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لكن يوجد 12 لقاحًا من أكثر من 100 في أنحاء العالم يجري اختبارها على البشر.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:01 AM
اخر تعديل
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:25 PM

آمن وفعال.. "الجيش الصيني" يحصل على موافقة لاستخدام لقاح ضد كورونا

قادر على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها الفيروس ولا يمكن ضمان نجاحه تجاريًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الجيش الصيني على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كوفيد-19 طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

واللقاح الذي يطلق عليه اسم (إيه.دي.5- إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون، حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا. كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وبحسب "رويترز" قالت كانسينو: إن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو لمدة سنة، واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وأضافت الشركة: "يقتصر استخدام (إيه.دي.5- إن.كوف) حاليًا على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي"، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

ولفتت الشركة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم؛ لكن لا يمكن ضمان نجاحة تجاريًّا.

ولم يحصل أي لقاح بعدُ على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لكن يوجد 12 لقاحًا من أكثر من 100 في أنحاء العالم يجري اختبارها على البشر.

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