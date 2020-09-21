النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تجتمع "عن بُعد"

استعرضت تقرير وزارة "الرياضة" وهيئة رعاية ذوي الإعاقة

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش المشاركون في الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة القادمة.

واستعرض المجتمعون مجموعة من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة تمهيداً لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة التي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تجتمع "عن بُعد"
سبق

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش المشاركون في الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة القادمة.

واستعرض المجتمعون مجموعة من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة تمهيداً لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة التي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
03:58 PM

لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تجتمع "عن بُعد"

استعرضت تقرير وزارة "الرياضة" وهيئة رعاية ذوي الإعاقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
603

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش المشاركون في الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة القادمة.

واستعرض المجتمعون مجموعة من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة تمهيداً لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة التي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة