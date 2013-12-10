"التميمي": ميزانية 2020 تعكس القيمة الاقتصادية الكبيرة التي تحققت عبر بناء مستمر

نوه بما يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبل القيادة الرشيدة

رفع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020، التي تعكس القيمة الاقتصادية الكبيرة للمملكة التي تحققت عبر بناء مستمر ومتواصل، يهدف إلى تحقيق النمو والازدهار للوطن والمواطن.

وتفصيلاً، أوضح "التميمي" في تصريح بهذه المناسبة النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني نتيجة لرؤية السعودية 2030، التي يأتي من بين أبرز مستهدفاتها تنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية عبر استراتيجية متكاملة، تدعمها المكانة الدولية والإقليمية للمملكة.

ونوه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبل القيادة الرشيدة؛ وهو ما مكَّن القطاع من الاستمرار في التطوير والتحديث عبر مجموعة من المبادرات والبرامج المتنوعة، تعمل على رفع مستوى الابتكار في التقنيات المتطورة، وتعزيز قيمة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ دعائم التجارة الإلكترونية، وتمكين التعاملات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. مشيرًا إلى القيمة السوقية لسوق الاتصالات في السعودية، ووصولها إلى (63) مليار ريال؛ ليكون بذلك أكبر سوق اتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختتم الدكتور التميمي حديثه بدعاء المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم عليها عزها وأمنها ورخاءها.