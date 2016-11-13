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"سمة" ترعى القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري بالرياض

تجمع نخبة من قادة التمويل وصنّاع القرار وكبار المختصّين والقياديين

تشارك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري كراعٍ بلاتيني.

وتجمع القمة نخبةً من قادة التمويل وصنّاع القرار، وكبار المختصّين والقياديّين في مجال التمويل التجاري من كافة المؤسسات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتستمر أحداثها على مدى يومين خلال الفترة ما بين 13-14 نوفمبر 2019م في فندق كراون بلازا الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سمة"، سويّد بن محمد الزهراني؛ أنّ هذه المشاركة تأتي كون سمة إحدى القوى التي تدعم القطاع المالي في المملكة، بما تقدّمه من منتجات وخدمات تسهم في النهوض بالأنشطة التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية، مؤكّدًا أنّ ما تشهده البلاد اليوم من قفزة نوعية في كافة المجالات جاءت مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية المفروضة على كافة القطاعات؛ سعيًا نحو تحقيق تطلّعات المملكة 2030.

ونوّه الزهراني إلى حرص "سمة" على إرساء دعائم ريادتها في صناعة المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة، عبر تعظيم إسهاماتها في دعم القطاع المالي والأنشطة التمويلية التي يرتكز عليها القطاعان الحكومي والخاص لتحقيق المبادرات الاستثمارية والتنموية التي تعول عليها رؤية المملكة.

وأضاف الزهراني أن توفر المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة، بات ركنًا أساسيًّا تستند عليه كافة الجهات ذات العلاقة للقيام بعملياتها وأنشطتها المختلفة؛ لتجنّب المخاطر المالية التي قد تعيق مسيرتها التنموية؛ لذلك حرصت "سمة" من خلال نظام "سمتي" ونظام "سمات" على توفير معلومات ائتمانية دقيقة عن الأفراد والشركات، وبلورتها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تلبّي متطلبات كافة القطاعات.

سمة القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سمة" ترعى القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري بالرياض
سبق

تشارك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري كراعٍ بلاتيني.

وتجمع القمة نخبةً من قادة التمويل وصنّاع القرار، وكبار المختصّين والقياديّين في مجال التمويل التجاري من كافة المؤسسات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتستمر أحداثها على مدى يومين خلال الفترة ما بين 13-14 نوفمبر 2019م في فندق كراون بلازا الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سمة"، سويّد بن محمد الزهراني؛ أنّ هذه المشاركة تأتي كون سمة إحدى القوى التي تدعم القطاع المالي في المملكة، بما تقدّمه من منتجات وخدمات تسهم في النهوض بالأنشطة التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية، مؤكّدًا أنّ ما تشهده البلاد اليوم من قفزة نوعية في كافة المجالات جاءت مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية المفروضة على كافة القطاعات؛ سعيًا نحو تحقيق تطلّعات المملكة 2030.

ونوّه الزهراني إلى حرص "سمة" على إرساء دعائم ريادتها في صناعة المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة، عبر تعظيم إسهاماتها في دعم القطاع المالي والأنشطة التمويلية التي يرتكز عليها القطاعان الحكومي والخاص لتحقيق المبادرات الاستثمارية والتنموية التي تعول عليها رؤية المملكة.

وأضاف الزهراني أن توفر المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة، بات ركنًا أساسيًّا تستند عليه كافة الجهات ذات العلاقة للقيام بعملياتها وأنشطتها المختلفة؛ لتجنّب المخاطر المالية التي قد تعيق مسيرتها التنموية؛ لذلك حرصت "سمة" من خلال نظام "سمتي" ونظام "سمات" على توفير معلومات ائتمانية دقيقة عن الأفراد والشركات، وبلورتها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تلبّي متطلبات كافة القطاعات.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:54 PM

"سمة" ترعى القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري بالرياض

تجمع نخبة من قادة التمويل وصنّاع القرار وكبار المختصّين والقياديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في القمة السنوية السعودية السابعة للتمويل التجاري كراعٍ بلاتيني.

وتجمع القمة نخبةً من قادة التمويل وصنّاع القرار، وكبار المختصّين والقياديّين في مجال التمويل التجاري من كافة المؤسسات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتستمر أحداثها على مدى يومين خلال الفترة ما بين 13-14 نوفمبر 2019م في فندق كراون بلازا الرياض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سمة"، سويّد بن محمد الزهراني؛ أنّ هذه المشاركة تأتي كون سمة إحدى القوى التي تدعم القطاع المالي في المملكة، بما تقدّمه من منتجات وخدمات تسهم في النهوض بالأنشطة التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية، مؤكّدًا أنّ ما تشهده البلاد اليوم من قفزة نوعية في كافة المجالات جاءت مصاحبة للإصلاحات الاقتصادية المفروضة على كافة القطاعات؛ سعيًا نحو تحقيق تطلّعات المملكة 2030.

ونوّه الزهراني إلى حرص "سمة" على إرساء دعائم ريادتها في صناعة المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة، عبر تعظيم إسهاماتها في دعم القطاع المالي والأنشطة التمويلية التي يرتكز عليها القطاعان الحكومي والخاص لتحقيق المبادرات الاستثمارية والتنموية التي تعول عليها رؤية المملكة.

وأضاف الزهراني أن توفر المعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة، بات ركنًا أساسيًّا تستند عليه كافة الجهات ذات العلاقة للقيام بعملياتها وأنشطتها المختلفة؛ لتجنّب المخاطر المالية التي قد تعيق مسيرتها التنموية؛ لذلك حرصت "سمة" من خلال نظام "سمتي" ونظام "سمات" على توفير معلومات ائتمانية دقيقة عن الأفراد والشركات، وبلورتها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تلبّي متطلبات كافة القطاعات.

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