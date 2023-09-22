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سالم: "الرطوبة" سبب انخفاض مستوانا.. العابد: أحتاج للمباريات الجماهيرية

أكدا أن تطبيق خطة المدرب سبب الفوز بثلاثية

أبدى سالم الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتحاد 3-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأرجع سالم سبب ضياع الفرص إلى ارتفاع الرطوبة، وقال: "رغم ضياع الفرص تحكمنا برتم المباراة، وكانت بدايتنا جيدة، ولكن انخفض الأداء في الشوط الثاني".

وامتدح سالم جمهور الهلال، وقال: "ثقتنا عالية بالجمهور، ومتى ما احتاج إليّ الهلال فأنا جاهز".

من جانبه، أكد نواف العابد، لاعب خط وسط فريق الهلال، أنهم حققوا انتصارًا أمام فريق كبير، وقال في حديث عن المباراة: "طبّقنا تكتيك المدرب، ونجحنا في تسجيل ثلاثية، والحصول على ثلاث نقاط مهمة".

وعن المهمة التي شارك من أجلها قال: "مهمة لاعبي الوسط في الهلال مشتركة. وعندما احتاج إليّ المدرب كنت جاهزًا. صحيح أنني لم ألعب منذ سنة وسبعة أشهر ولكن كنت أحتاج للعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سالم: "الرطوبة" سبب انخفاض مستوانا.. العابد: أحتاج للمباريات الجماهيرية
سبق

أبدى سالم الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتحاد 3-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأرجع سالم سبب ضياع الفرص إلى ارتفاع الرطوبة، وقال: "رغم ضياع الفرص تحكمنا برتم المباراة، وكانت بدايتنا جيدة، ولكن انخفض الأداء في الشوط الثاني".

وامتدح سالم جمهور الهلال، وقال: "ثقتنا عالية بالجمهور، ومتى ما احتاج إليّ الهلال فأنا جاهز".

من جانبه، أكد نواف العابد، لاعب خط وسط فريق الهلال، أنهم حققوا انتصارًا أمام فريق كبير، وقال في حديث عن المباراة: "طبّقنا تكتيك المدرب، ونجحنا في تسجيل ثلاثية، والحصول على ثلاث نقاط مهمة".

وعن المهمة التي شارك من أجلها قال: "مهمة لاعبي الوسط في الهلال مشتركة. وعندما احتاج إليّ المدرب كنت جاهزًا. صحيح أنني لم ألعب منذ سنة وسبعة أشهر ولكن كنت أحتاج للعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية".

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
11:26 PM

سالم: "الرطوبة" سبب انخفاض مستوانا.. العابد: أحتاج للمباريات الجماهيرية

أكدا أن تطبيق خطة المدرب سبب الفوز بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى سالم الدوسري، لاعب خط وسط فريق الهلال، سعادته بالانتصار على الاتحاد 3-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأرجع سالم سبب ضياع الفرص إلى ارتفاع الرطوبة، وقال: "رغم ضياع الفرص تحكمنا برتم المباراة، وكانت بدايتنا جيدة، ولكن انخفض الأداء في الشوط الثاني".

وامتدح سالم جمهور الهلال، وقال: "ثقتنا عالية بالجمهور، ومتى ما احتاج إليّ الهلال فأنا جاهز".

من جانبه، أكد نواف العابد، لاعب خط وسط فريق الهلال، أنهم حققوا انتصارًا أمام فريق كبير، وقال في حديث عن المباراة: "طبّقنا تكتيك المدرب، ونجحنا في تسجيل ثلاثية، والحصول على ثلاث نقاط مهمة".

وعن المهمة التي شارك من أجلها قال: "مهمة لاعبي الوسط في الهلال مشتركة. وعندما احتاج إليّ المدرب كنت جاهزًا. صحيح أنني لم ألعب منذ سنة وسبعة أشهر ولكن كنت أحتاج للعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية".

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