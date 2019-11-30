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شاهد.. السيول تقطع الطريق الرابط بين القنقذة وعسير

تسببت في جريان عدة أودية و"سبق" توثق طوابير الانتظار

تسببت الأمطار، مساء أمس الجمعة، في جريان أودية بالقرب من سبت الجارة وخميس حرب، شرقي القنفذة، وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات؛ من أبرزها الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير.

وينتظر الأهالي إنجاز مشروع كوبري وادي قنونا الكائن بالقرب من مركز سبت الجارة، ووثقت عدسة "سبق" طوابير السيارات المنتظرة لعبور الطريق الممتلئ بمياه السيل الجارفة.

سبت الجارة خميس حرب كوبري وادي قنونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. السيول تقطع الطريق الرابط بين القنقذة وعسير
سبق

تسببت الأمطار، مساء أمس الجمعة، في جريان أودية بالقرب من سبت الجارة وخميس حرب، شرقي القنفذة، وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات؛ من أبرزها الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير.

وينتظر الأهالي إنجاز مشروع كوبري وادي قنونا الكائن بالقرب من مركز سبت الجارة، ووثقت عدسة "سبق" طوابير السيارات المنتظرة لعبور الطريق الممتلئ بمياه السيل الجارفة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:15 PM

شاهد.. السيول تقطع الطريق الرابط بين القنقذة وعسير

تسببت في جريان عدة أودية و"سبق" توثق طوابير الانتظار

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سويد الحارثي - مكة المكرمة
2
1,988

تسببت الأمطار، مساء أمس الجمعة، في جريان أودية بالقرب من سبت الجارة وخميس حرب، شرقي القنفذة، وقطع الطرق وتوقف الحركة المرورية لعدد من الساعات؛ من أبرزها الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير.

وينتظر الأهالي إنجاز مشروع كوبري وادي قنونا الكائن بالقرب من مركز سبت الجارة، ووثقت عدسة "سبق" طوابير السيارات المنتظرة لعبور الطريق الممتلئ بمياه السيل الجارفة.

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