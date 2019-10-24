"الأرصاد" تنبه باستمرار الأمطار على المدينة.. و"المدني" يحذر من التقلبات الجوية

تشمل محافظات: الحناكية والعيص والعلا وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة - بمشيئة الله تعالى - على مدينة ينبع، كما يتوقع هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة بدر.

وفي التفاصيل: دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة، والذي يشير لتعرض منطقة المدينة المنورة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

جاء ذلك على خلفية تنبيه متقدم أصدرته هيئة الأرصاد، يشمل محافظات: الحناكية والعيص والعلا وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، تستمر إلى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعي؛ لخطورة جرف المياه لها، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج.

وطالب "الجهني" بمتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، مؤكدًا أن مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني؛ للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.