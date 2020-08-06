تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً

سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.