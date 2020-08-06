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تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً

سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
11:47 PM

تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.

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