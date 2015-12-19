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"سار" تطلق خدمة نقل موظفي أرامكو لمدة 3 أعوام

بهدف تعزيز التعاون المشترك وسعيًا للارتقاء بجودة الخدمات

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية "سار" وأرامكو السعودية خدمة نقل موظفي أرامكو السعودية بين كل من محافظتي الأحساء وبقيق، بهدف تعزيز التعاون المشترك وسعيًا للارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة ورفع مستوى السلامة بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

ووفقًا لشركة "سار" فقد فُعلت الخدمة ابتداءً من شهر نوفمبر 2021 لنقل موظفي الشركة بين محافظتي الأحساء وبقيق، مع إمكانية استخدام المنطقة المخصصة لوقوف السيارات في الأحساء، في اتفاقية تمتد لثلاثة أعوام، وستشمل الخدمة أيضًا رحلات لنقل الموظفين بين الدمام - بقيق - الدمام، التي من المقرر إطلاقها في فبراير 2022، مع إمكانية زيادة عدد الركاب متى دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت "سار" وأرامكو السعودية، أن الخدمة الجديدة ستسهم في خفض وقت الرحلة الواحدة لنقل الموظفين بين هذه المدن إلى مقرات أعمالهم إلى نحو 35 دقيقة، مما يوفّر في المتوسط 60 دقيقة من إجمالي رحلتي الذهاب والإياب من وإلى العمل، وتتسم الخدمة الجديدة بالفاعلية والموثوقية، كون القطار وسيلة نقل ذات موثوقية وصديقة للبيئة، علاوة على أنه أحد العوامل المساعدة في ارتفاع معدلات السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطرقات.

كما ستسهم هذه الخدمة أيضًا في خفض عدد الرحلات الترددية بواسطة السيارات والباصات بين مدن الأحساء، وبقيق، والدمام، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة الطرق، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى توسعة نطاق النقل عبر الخطوط الحديدية في جميع أنحاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سار" تطلق خدمة نقل موظفي أرامكو لمدة 3 أعوام
سبق

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية "سار" وأرامكو السعودية خدمة نقل موظفي أرامكو السعودية بين كل من محافظتي الأحساء وبقيق، بهدف تعزيز التعاون المشترك وسعيًا للارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة ورفع مستوى السلامة بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

ووفقًا لشركة "سار" فقد فُعلت الخدمة ابتداءً من شهر نوفمبر 2021 لنقل موظفي الشركة بين محافظتي الأحساء وبقيق، مع إمكانية استخدام المنطقة المخصصة لوقوف السيارات في الأحساء، في اتفاقية تمتد لثلاثة أعوام، وستشمل الخدمة أيضًا رحلات لنقل الموظفين بين الدمام - بقيق - الدمام، التي من المقرر إطلاقها في فبراير 2022، مع إمكانية زيادة عدد الركاب متى دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت "سار" وأرامكو السعودية، أن الخدمة الجديدة ستسهم في خفض وقت الرحلة الواحدة لنقل الموظفين بين هذه المدن إلى مقرات أعمالهم إلى نحو 35 دقيقة، مما يوفّر في المتوسط 60 دقيقة من إجمالي رحلتي الذهاب والإياب من وإلى العمل، وتتسم الخدمة الجديدة بالفاعلية والموثوقية، كون القطار وسيلة نقل ذات موثوقية وصديقة للبيئة، علاوة على أنه أحد العوامل المساعدة في ارتفاع معدلات السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطرقات.

كما ستسهم هذه الخدمة أيضًا في خفض عدد الرحلات الترددية بواسطة السيارات والباصات بين مدن الأحساء، وبقيق، والدمام، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة الطرق، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى توسعة نطاق النقل عبر الخطوط الحديدية في جميع أنحاء المملكة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
05:00 PM

"سار" تطلق خدمة نقل موظفي أرامكو لمدة 3 أعوام

بهدف تعزيز التعاون المشترك وسعيًا للارتقاء بجودة الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الخطوط الحديدية السعودية "سار" وأرامكو السعودية خدمة نقل موظفي أرامكو السعودية بين كل من محافظتي الأحساء وبقيق، بهدف تعزيز التعاون المشترك وسعيًا للارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة ورفع مستوى السلامة بما يسهم في توفير الوقت والجهد.

ووفقًا لشركة "سار" فقد فُعلت الخدمة ابتداءً من شهر نوفمبر 2021 لنقل موظفي الشركة بين محافظتي الأحساء وبقيق، مع إمكانية استخدام المنطقة المخصصة لوقوف السيارات في الأحساء، في اتفاقية تمتد لثلاثة أعوام، وستشمل الخدمة أيضًا رحلات لنقل الموظفين بين الدمام - بقيق - الدمام، التي من المقرر إطلاقها في فبراير 2022، مع إمكانية زيادة عدد الركاب متى دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت "سار" وأرامكو السعودية، أن الخدمة الجديدة ستسهم في خفض وقت الرحلة الواحدة لنقل الموظفين بين هذه المدن إلى مقرات أعمالهم إلى نحو 35 دقيقة، مما يوفّر في المتوسط 60 دقيقة من إجمالي رحلتي الذهاب والإياب من وإلى العمل، وتتسم الخدمة الجديدة بالفاعلية والموثوقية، كون القطار وسيلة نقل ذات موثوقية وصديقة للبيئة، علاوة على أنه أحد العوامل المساعدة في ارتفاع معدلات السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطرقات.

كما ستسهم هذه الخدمة أيضًا في خفض عدد الرحلات الترددية بواسطة السيارات والباصات بين مدن الأحساء، وبقيق، والدمام، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة الطرق، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة إلى توسعة نطاق النقل عبر الخطوط الحديدية في جميع أنحاء المملكة.

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