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فيديو مروع.. جلس في الصالون لحلاقة شعره فكانت نهايته

فر الحلاق هاربًا من هول الصدمة

وثّقت كاميرات المراقبة جريمة قتل مروعة في صالون حلاقة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، في مدينة غيراردوت جنوب غربي كولومبيا.

وحسب صحيفة "أليرتا بايسا" المحلية؛ فقد وقعت الجريمة مساء السبت في المدينة التي تشهد ارتفاعًا متزايدًا في وتيرة أعمال العنف، عندما اقتحم رجل مسلح الصالون وأطلق الرصاص، دون أن يتفوه بكلمة، على الشاب الجالس للحلاقة.

وراح كارلوس أندريس كارمونا ضحية الجريمة، بعد أن تلقى عدة طلقات نارية في رأسه؛ فيما فر الحلاق هاربًا من هول الصدمة التي أصابته؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وسقط كارمونا على الأرض فور تلقيه الرصاصات؛ حيث لقي مصرعه على الفور؛ فيما اختفى الجاني من الموقع بسرعة.

ولم تكشف السلطات بعدُ دوافع القتل؛ إلا أن غيراردوت شهدت حوادث مشابهة عدة خلال العام الجاري؛ في إطار صراع بين عصابات محلية على النفوذ؛ وفقًا لـ"أليرتا بايسا".

وكان كارمونا ضحية جريمة القتل رقم 28 في المدينة خلال العام الجاري؛ علمًا بأن أول 8 أشهر من العام الماضي شهدت 22 جريمة قتل في غيراردوت وفقًا لإحصاءات السلطات المحلية.

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فيديو مروع.. جلس في الصالون لحلاقة شعره فكانت نهايته
سبق

وثّقت كاميرات المراقبة جريمة قتل مروعة في صالون حلاقة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، في مدينة غيراردوت جنوب غربي كولومبيا.

وحسب صحيفة "أليرتا بايسا" المحلية؛ فقد وقعت الجريمة مساء السبت في المدينة التي تشهد ارتفاعًا متزايدًا في وتيرة أعمال العنف، عندما اقتحم رجل مسلح الصالون وأطلق الرصاص، دون أن يتفوه بكلمة، على الشاب الجالس للحلاقة.

وراح كارلوس أندريس كارمونا ضحية الجريمة، بعد أن تلقى عدة طلقات نارية في رأسه؛ فيما فر الحلاق هاربًا من هول الصدمة التي أصابته؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وسقط كارمونا على الأرض فور تلقيه الرصاصات؛ حيث لقي مصرعه على الفور؛ فيما اختفى الجاني من الموقع بسرعة.

ولم تكشف السلطات بعدُ دوافع القتل؛ إلا أن غيراردوت شهدت حوادث مشابهة عدة خلال العام الجاري؛ في إطار صراع بين عصابات محلية على النفوذ؛ وفقًا لـ"أليرتا بايسا".

وكان كارمونا ضحية جريمة القتل رقم 28 في المدينة خلال العام الجاري؛ علمًا بأن أول 8 أشهر من العام الماضي شهدت 22 جريمة قتل في غيراردوت وفقًا لإحصاءات السلطات المحلية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
12:29 PM

فيديو مروع.. جلس في الصالون لحلاقة شعره فكانت نهايته

فر الحلاق هاربًا من هول الصدمة

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
10,521

وثّقت كاميرات المراقبة جريمة قتل مروعة في صالون حلاقة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، في مدينة غيراردوت جنوب غربي كولومبيا.

وحسب صحيفة "أليرتا بايسا" المحلية؛ فقد وقعت الجريمة مساء السبت في المدينة التي تشهد ارتفاعًا متزايدًا في وتيرة أعمال العنف، عندما اقتحم رجل مسلح الصالون وأطلق الرصاص، دون أن يتفوه بكلمة، على الشاب الجالس للحلاقة.

وراح كارلوس أندريس كارمونا ضحية الجريمة، بعد أن تلقى عدة طلقات نارية في رأسه؛ فيما فر الحلاق هاربًا من هول الصدمة التي أصابته؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وسقط كارمونا على الأرض فور تلقيه الرصاصات؛ حيث لقي مصرعه على الفور؛ فيما اختفى الجاني من الموقع بسرعة.

ولم تكشف السلطات بعدُ دوافع القتل؛ إلا أن غيراردوت شهدت حوادث مشابهة عدة خلال العام الجاري؛ في إطار صراع بين عصابات محلية على النفوذ؛ وفقًا لـ"أليرتا بايسا".

وكان كارمونا ضحية جريمة القتل رقم 28 في المدينة خلال العام الجاري؛ علمًا بأن أول 8 أشهر من العام الماضي شهدت 22 جريمة قتل في غيراردوت وفقًا لإحصاءات السلطات المحلية.

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