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رسمياً.. سميحان النابت تعاونياً

أعلنت إدارة نادي التعاون شراء المدة المتبقية من عقد سميحان النابت من نادي أبها.

وقال النادي عبر تويتر: "أنهت إدارة النادي تسجيل اللاعب ‫سميحان النابت، بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي "أبها" على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب ليمثل ‫التعاون فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي‫".

‫وكان اللاعب قد وقع عقداً ينضم بموجبه إلى التعاون مطلع الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. سميحان النابت تعاونياً
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون شراء المدة المتبقية من عقد سميحان النابت من نادي أبها.

وقال النادي عبر تويتر: "أنهت إدارة النادي تسجيل اللاعب ‫سميحان النابت، بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي "أبها" على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب ليمثل ‫التعاون فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي‫".

‫وكان اللاعب قد وقع عقداً ينضم بموجبه إلى التعاون مطلع الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
07:13 PM

رسمياً.. سميحان النابت تعاونياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلنت إدارة نادي التعاون شراء المدة المتبقية من عقد سميحان النابت من نادي أبها.

وقال النادي عبر تويتر: "أنهت إدارة النادي تسجيل اللاعب ‫سميحان النابت، بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي "أبها" على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب ليمثل ‫التعاون فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي‫".

‫وكان اللاعب قد وقع عقداً ينضم بموجبه إلى التعاون مطلع الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

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