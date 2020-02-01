رسمياً.. سميحان النابت تعاونياً

أعلنت إدارة نادي التعاون شراء المدة المتبقية من عقد سميحان النابت من نادي أبها.

وقال النادي عبر تويتر: "أنهت إدارة النادي تسجيل اللاعب ‫سميحان النابت، بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي "أبها" على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب ليمثل ‫التعاون فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي‫".

‫وكان اللاعب قد وقع عقداً ينضم بموجبه إلى التعاون مطلع الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.