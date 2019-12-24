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"مدير التدريب التقني" بجازان يطّلع على سير الاختبارات بصامطة

تفقّد القاعات المخصصة للاختبارات وتنظيمها وآلية عمل أقسامها

تفقّد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي أحمد رضوان، أمس، الكلية التقنية بصامطة، وقاعات لجان الاختبارات؛ للاطلاع على سير اختبارات نهاية الفصل التدريبي الأول في الكلية.

وكان في استقبال رضوان: وكيل الكلية للتدريب محمد طليس، ووكيل شؤون المتدربين المهندس علي بشبش؛ حيث قام رضوان بزيارة قاعات الاختبارات، واستمع لشرح من وكيل التدريب عن القاعات المخصصة للاختبارات وتنظيمها وآلية عمل اللجان في كل قسم.

من جانبه، رحّب وكيل الكلية بمدير التدريب التقني والمهني بجازان، وشكره على هذه الزيارة؛ مؤكدًا أن عمادة الكلية ومنسوبيها حريصون على ضرورة الالتزام بتعليمات الاختبارات؛ لما لها من أهمية كبيرة في جودة الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة التي تساعد المتدرب على أداء الاختبار بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن عدد المتدربين بالكلية التقنية بصامطة، بلغ 800 متدرب منتظمين في عدد 4 أقسام تدريبية بواقع 7 تخصصات فنية، هي: قسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة)، وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص إدارة نظم شبكات)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم تقنية التشييد ويضم ثلاثة تخصصات (مساحة- مدني- معماري).

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني الكلية التقنية بصامطة اختبارات نهاية الفصل التدريبي الأول

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"مدير التدريب التقني" بجازان يطّلع على سير الاختبارات بصامطة
سبق

تفقّد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي أحمد رضوان، أمس، الكلية التقنية بصامطة، وقاعات لجان الاختبارات؛ للاطلاع على سير اختبارات نهاية الفصل التدريبي الأول في الكلية.

وكان في استقبال رضوان: وكيل الكلية للتدريب محمد طليس، ووكيل شؤون المتدربين المهندس علي بشبش؛ حيث قام رضوان بزيارة قاعات الاختبارات، واستمع لشرح من وكيل التدريب عن القاعات المخصصة للاختبارات وتنظيمها وآلية عمل اللجان في كل قسم.

من جانبه، رحّب وكيل الكلية بمدير التدريب التقني والمهني بجازان، وشكره على هذه الزيارة؛ مؤكدًا أن عمادة الكلية ومنسوبيها حريصون على ضرورة الالتزام بتعليمات الاختبارات؛ لما لها من أهمية كبيرة في جودة الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة التي تساعد المتدرب على أداء الاختبار بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن عدد المتدربين بالكلية التقنية بصامطة، بلغ 800 متدرب منتظمين في عدد 4 أقسام تدريبية بواقع 7 تخصصات فنية، هي: قسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة)، وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص إدارة نظم شبكات)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم تقنية التشييد ويضم ثلاثة تخصصات (مساحة- مدني- معماري).

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:43 AM

"مدير التدريب التقني" بجازان يطّلع على سير الاختبارات بصامطة

تفقّد القاعات المخصصة للاختبارات وتنظيمها وآلية عمل أقسامها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تفقّد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي أحمد رضوان، أمس، الكلية التقنية بصامطة، وقاعات لجان الاختبارات؛ للاطلاع على سير اختبارات نهاية الفصل التدريبي الأول في الكلية.

وكان في استقبال رضوان: وكيل الكلية للتدريب محمد طليس، ووكيل شؤون المتدربين المهندس علي بشبش؛ حيث قام رضوان بزيارة قاعات الاختبارات، واستمع لشرح من وكيل التدريب عن القاعات المخصصة للاختبارات وتنظيمها وآلية عمل اللجان في كل قسم.

من جانبه، رحّب وكيل الكلية بمدير التدريب التقني والمهني بجازان، وشكره على هذه الزيارة؛ مؤكدًا أن عمادة الكلية ومنسوبيها حريصون على ضرورة الالتزام بتعليمات الاختبارات؛ لما لها من أهمية كبيرة في جودة الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة التي تساعد المتدرب على أداء الاختبار بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن عدد المتدربين بالكلية التقنية بصامطة، بلغ 800 متدرب منتظمين في عدد 4 أقسام تدريبية بواقع 7 تخصصات فنية، هي: قسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة)، وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص إدارة نظم شبكات)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم تقنية التشييد ويضم ثلاثة تخصصات (مساحة- مدني- معماري).

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