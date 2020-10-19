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تعرف على قصة "البوفية الوطنية" التي افتتحت قبل 55 عاماً

دشنها الأمير عبد المحسن أمير المدينة في تلك الفترة

لم يكن العمل في المحال التجارية للسعوديين أمراً حديثاً، إذ يذكر الباحث التاريخي عبد الله العمراني لـ"سبق" قصة البوفية الوطنية بالمدينة المنورة، التي تعد أول بوفية يعمل بها مواطن سعودي، والتي افتتحها أمير المدينة المنورة في تلك الفترة، الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.

وقال "العمراني": إنه "في مساء يوم الاثنين الموافق 5 ـ 1 ـ 1386هـ، افتتح أمير المدينة في تلك الفترة، يرافقه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بوفية، أطلق عليها صاحبها الذي يعمل بها البوفيه الوطنية، في إشارة منه إلى أن البوفيه وطنية بامتياز.

وأضاف أنه "وبعد افتتاح أمير المدينة للبوفية، اندفع عدد كبير من المواطنين لمشاهدة البوفية وقدموا التهنئة لصاحبها".

المدينة المنورة الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود البوفية الوطنية الباحث عبد الله العمراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على قصة "البوفية الوطنية" التي افتتحت قبل 55 عاماً
سبق

لم يكن العمل في المحال التجارية للسعوديين أمراً حديثاً، إذ يذكر الباحث التاريخي عبد الله العمراني لـ"سبق" قصة البوفية الوطنية بالمدينة المنورة، التي تعد أول بوفية يعمل بها مواطن سعودي، والتي افتتحها أمير المدينة المنورة في تلك الفترة، الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.

وقال "العمراني": إنه "في مساء يوم الاثنين الموافق 5 ـ 1 ـ 1386هـ، افتتح أمير المدينة في تلك الفترة، يرافقه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بوفية، أطلق عليها صاحبها الذي يعمل بها البوفيه الوطنية، في إشارة منه إلى أن البوفيه وطنية بامتياز.

وأضاف أنه "وبعد افتتاح أمير المدينة للبوفية، اندفع عدد كبير من المواطنين لمشاهدة البوفية وقدموا التهنئة لصاحبها".

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
12:15 AM

تعرف على قصة "البوفية الوطنية" التي افتتحت قبل 55 عاماً

دشنها الأمير عبد المحسن أمير المدينة في تلك الفترة

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
3,557

لم يكن العمل في المحال التجارية للسعوديين أمراً حديثاً، إذ يذكر الباحث التاريخي عبد الله العمراني لـ"سبق" قصة البوفية الوطنية بالمدينة المنورة، التي تعد أول بوفية يعمل بها مواطن سعودي، والتي افتتحها أمير المدينة المنورة في تلك الفترة، الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود.

وقال "العمراني": إنه "في مساء يوم الاثنين الموافق 5 ـ 1 ـ 1386هـ، افتتح أمير المدينة في تلك الفترة، يرافقه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بوفية، أطلق عليها صاحبها الذي يعمل بها البوفيه الوطنية، في إشارة منه إلى أن البوفيه وطنية بامتياز.

وأضاف أنه "وبعد افتتاح أمير المدينة للبوفية، اندفع عدد كبير من المواطنين لمشاهدة البوفية وقدموا التهنئة لصاحبها".

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