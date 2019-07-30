تساهم مؤسسة مسك الخيرية في تدريب كشافة وزارة التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام في المخيم الإعدادي للمشاركين من كشافة وزارة التعليم في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام في محافظتي جدة والطائف بمشاركة ١٢٠٠ كشاف من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال برنامج "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج والذي يهدف إلى ‏تدريب الشباب السعودي تدريباً نوعيًا في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، وإثراء معارف ومهارات الشباب المشاركين وإكسابهم خبرات وتجارب نوعية، المشاركة في إنجاح موسم الحج وإثراء التجربة الدينية للحجاج، من خلال أجزاء تفاعلية وعملية ومعرفية تقدم ورش تدريبية وتطبيقية وجوانب معرفية وغيرها من الجوانب التي تُكسب الكشاف مهارات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن. وقال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي: تعاون مؤسسة مسك الخيرية من خلال برنامج "مسك المشاعر" ومشاركتها في تدريب وتهيئة الكشافة المتطوعين المشاركين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من وزارة التعليم في المخيم الإعدادي بمحافظتي جدة والطائف بواقع ٧٢٠٠ ساعة تدريبية لجميع الكشافين المشاركين، تُعد نقلة نوعية في التدريب المكثف لكافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن من خلال ورش تدريبية مشوقه تعزز القيم واخلاقيات العمل التطوعي في الطوارئ وحل المشكلات في الحج، والمفاهيم في التطوع والحج، وفهم وتقبل الثقافات المختلفة، والعمل الجماعي وادارة الحشود، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى أنها تقوم بتدريب الشباب على المهارات الأساسية للتطوع في موسم الحج من أجل القيام بخدمة ضيوف الرحمن بطريقة احترافية في المنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة من بداية رحلة الحج وحتى نهايتها.

7200 ساعة تدريبية من "مسك الخيرية" لكشافة "التعليم" المشاركين في الحج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-30 تساهم مؤسسة مسك الخيرية في تدريب كشافة وزارة التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام في المخيم الإعدادي للمشاركين من كشافة وزارة التعليم في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام في محافظتي جدة والطائف بمشاركة ١٢٠٠ كشاف من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال برنامج "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج والذي يهدف إلى ‏تدريب الشباب السعودي تدريباً نوعيًا في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، وإثراء معارف ومهارات الشباب المشاركين وإكسابهم خبرات وتجارب نوعية، المشاركة في إنجاح موسم الحج وإثراء التجربة الدينية للحجاج، من خلال أجزاء تفاعلية وعملية ومعرفية تقدم ورش تدريبية وتطبيقية وجوانب معرفية وغيرها من الجوانب التي تُكسب الكشاف مهارات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن.



وقال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي: تعاون مؤسسة مسك الخيرية من خلال برنامج "مسك المشاعر" ومشاركتها في تدريب وتهيئة الكشافة المتطوعين المشاركين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من وزارة التعليم في المخيم الإعدادي بمحافظتي جدة والطائف بواقع ٧٢٠٠ ساعة تدريبية لجميع الكشافين المشاركين، تُعد نقلة نوعية في التدريب المكثف لكافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن من خلال ورش تدريبية مشوقه تعزز القيم واخلاقيات العمل التطوعي في الطوارئ وحل المشكلات في الحج، والمفاهيم في التطوع والحج، وفهم وتقبل الثقافات المختلفة، والعمل الجماعي وادارة الحشود، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى أنها تقوم بتدريب الشباب على المهارات الأساسية للتطوع في موسم الحج من أجل القيام بخدمة ضيوف الرحمن بطريقة احترافية في المنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة من بداية رحلة الحج وحتى نهايتها.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 01:55 PM

7200 ساعة تدريبية من "مسك الخيرية" لكشافة "التعليم" المشاركين في الحج تدربهم في برامج العمل الجماعي وإدارة الحشود وفنون التعامل مع الحجاج





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تساهم مؤسسة مسك الخيرية في تدريب كشافة وزارة التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام في المخيم الإعدادي للمشاركين من كشافة وزارة التعليم في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام في محافظتي جدة والطائف بمشاركة ١٢٠٠ كشاف من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال برنامج "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج والذي يهدف إلى ‏تدريب الشباب السعودي تدريباً نوعيًا في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج، وإثراء معارف ومهارات الشباب المشاركين وإكسابهم خبرات وتجارب نوعية، المشاركة في إنجاح موسم الحج وإثراء التجربة الدينية للحجاج، من خلال أجزاء تفاعلية وعملية ومعرفية تقدم ورش تدريبية وتطبيقية وجوانب معرفية وغيرها من الجوانب التي تُكسب الكشاف مهارات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن.



وقال مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي: تعاون مؤسسة مسك الخيرية من خلال برنامج "مسك المشاعر" ومشاركتها في تدريب وتهيئة الكشافة المتطوعين المشاركين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من وزارة التعليم في المخيم الإعدادي بمحافظتي جدة والطائف بواقع ٧٢٠٠ ساعة تدريبية لجميع الكشافين المشاركين، تُعد نقلة نوعية في التدريب المكثف لكافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن من خلال ورش تدريبية مشوقه تعزز القيم واخلاقيات العمل التطوعي في الطوارئ وحل المشكلات في الحج، والمفاهيم في التطوع والحج، وفهم وتقبل الثقافات المختلفة، والعمل الجماعي وادارة الحشود، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى أنها تقوم بتدريب الشباب على المهارات الأساسية للتطوع في موسم الحج من أجل القيام بخدمة ضيوف الرحمن بطريقة احترافية في المنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة من بداية رحلة الحج وحتى نهايتها.