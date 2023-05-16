5 مدن سعودية تسجل 2125 إصابة جديدة بـ"كورونا".. بينها الرياض بـ 839

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام" 2125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2840 حالة.



وتوزعت الـ2125حالة على: الرياض 839 ، وجدة 450 ، مكة 366، والمدينة 290، والدمام 180 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.



وهو أعلى رقم تسجله المملكة في عدد الحالات اليومية منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.



ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 51980حالة، منها 28048حالة نشطة، و 166حالة حرجة.



وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 23666 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 302 حالة وفاة.