النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى النور بمكة يستقبل أكثر من نصف مليون حالة خلال عام 1442هـ

كشف المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أن مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، استقبل 524.562 حالة خلال عام 1442هـ، تنوعت ما بين: (طوارئ، وعيادات، ومركز الأسنان، والسكر، والتأهيل، والقلب، والكلى، وضغط الدم، ومركز العيون، والغسيل الكلوي، والعمليات).

وبيّن "الميمني" أن المستشفى يعد الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن المستشفى خُصص كمركز لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا وتماشيًا مع الاحترازات اللازمة وتوجيهات وزارة الصحة، وتم تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات بها (57.537) زيارة افتراضية.

وأكد "الميمني" أن عدد المراجعين الذين تمت خدمتهم بقسم العيادات 130555 مراجعًا، وعدد المراجعين بقسم الطوارئ 133273 مراجعًا، كما بلغ عدد المراجعين بقسم الأشعة 185965 مراجعًا؛ بينما بلغ إجمالي العمليات 7767 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 495990 عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 322218 وصفة.

وقال: إن المستشفى مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في جميع الأقسام، ويتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي؛ بتولية الفريق الطبي الاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأعرب الدكتور "الميمني" عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على جهودهم المسخرة لخدمة المرضى.

يُذكر أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة يضم كادرًا سعوديًّا مميزًا؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى النور بمكة يستقبل أكثر من نصف مليون حالة خلال عام 1442هـ
سبق

كشف المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أن مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، استقبل 524.562 حالة خلال عام 1442هـ، تنوعت ما بين: (طوارئ، وعيادات، ومركز الأسنان، والسكر، والتأهيل، والقلب، والكلى، وضغط الدم، ومركز العيون، والغسيل الكلوي، والعمليات).

وبيّن "الميمني" أن المستشفى يعد الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن المستشفى خُصص كمركز لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا وتماشيًا مع الاحترازات اللازمة وتوجيهات وزارة الصحة، وتم تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات بها (57.537) زيارة افتراضية.

وأكد "الميمني" أن عدد المراجعين الذين تمت خدمتهم بقسم العيادات 130555 مراجعًا، وعدد المراجعين بقسم الطوارئ 133273 مراجعًا، كما بلغ عدد المراجعين بقسم الأشعة 185965 مراجعًا؛ بينما بلغ إجمالي العمليات 7767 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 495990 عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 322218 وصفة.

وقال: إن المستشفى مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في جميع الأقسام، ويتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي؛ بتولية الفريق الطبي الاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأعرب الدكتور "الميمني" عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على جهودهم المسخرة لخدمة المرضى.

يُذكر أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة يضم كادرًا سعوديًّا مميزًا؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:24 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:18 AM

مستشفى النور بمكة يستقبل أكثر من نصف مليون حالة خلال عام 1442هـ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
92

كشف المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أن مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، استقبل 524.562 حالة خلال عام 1442هـ، تنوعت ما بين: (طوارئ، وعيادات، ومركز الأسنان، والسكر، والتأهيل، والقلب، والكلى، وضغط الدم، ومركز العيون، والغسيل الكلوي، والعمليات).

وبيّن "الميمني" أن المستشفى يعد الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن المستشفى خُصص كمركز لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا وتماشيًا مع الاحترازات اللازمة وتوجيهات وزارة الصحة، وتم تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات بها (57.537) زيارة افتراضية.

وأكد "الميمني" أن عدد المراجعين الذين تمت خدمتهم بقسم العيادات 130555 مراجعًا، وعدد المراجعين بقسم الطوارئ 133273 مراجعًا، كما بلغ عدد المراجعين بقسم الأشعة 185965 مراجعًا؛ بينما بلغ إجمالي العمليات 7767 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 495990 عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 322218 وصفة.

وقال: إن المستشفى مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في جميع الأقسام، ويتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي؛ بتولية الفريق الطبي الاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأعرب الدكتور "الميمني" عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على جهودهم المسخرة لخدمة المرضى.

يُذكر أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة يضم كادرًا سعوديًّا مميزًا؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,653
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة