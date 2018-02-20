14 عاماً تكتب قصة الأرملة والوكيل الخائن.. هكذا عادت ممتلكات مواطن سعودي لورثته

غرّمتها محكمة إسبانية 47 ألفاً بعدما أدانتها الدعوى القضائية في عملية احتيال على عقارات

أصدرت محكمة إسبانية حكماً بسجن أرملة وكيل أعمال رجل أعمال سعودي متوفىً، بالسجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية قدرها 47 ألفاً؛ عقب إدانتها بعملية احتيال في عقارات خاصة بالمواطن الذي توفي عام 1993 في الرياض.

وذكرت تقارير إسبانية أن الحكم صدر أمس الاثنين، من قبل محكمة العدل العليا في كاتالونيا، على أرملة أغوستين جي إف، الذي أصبح في الثمانينيات وكيلاً لعقارات المواطن السعودي في كاتالونيا.

ويشير أحد التقارير إلى أن "أغوستين" قام ببيع عقارات تعود ملكيتها للمواطن السعودي دون إبلاغ ورثته، وحين طالب الورثة بحقوقهم حاولت أرملته التهرب بحجج مختلفة، ورُفعت دعوى قضائية ضد المتهم في عام 2004، وبعد 14 عاماً من وفاة المتهم الرئيس أصدرت حكمها وأعادت جزءاً من ممتلكات المواطن المتوفى لورثته.